Джек Ма покинет пост президента собственной бизнес-школы. Причина — давление властей Китая

Китайский миллиардер и основатель гиганта электронной коммерции Alibaba Джек Ма покинет пост президента собственной бизнес-школы Hupan University.

Фото: pandaily.com

Китайский миллиардер и основатель гиганта электронной коммерции Alibaba Джек Ма покинет пост президента собственной бизнес-школы Hupan University. Это решение стало следствием давления китайских властей. Об этом пишет Financial Times.

Что известно

Ма планирует сохранить связь со школой, однако не занимать официальных должностей в ее руководстве. Сама организация сменила название на Центр инноваций Хупань, отказавшись от слова «университет». Смена названия связана с тем, что бизнес-школа не имеет лицензии университета.

Также образовательное учреждение намерено реструктурировать образовательную программу.

По данным источников, власти были обеспокоены тем, что Ма строит сеть, которая противоречит целям коммунистической партии. Некоторые китайские чиновники считают Хупань современной версией Академии Дунлинь.

Напомним

Корпоративная бизнес-школа Hupan University была создана в 2015 году в родном городе Джека Ма — Ханчжоу. Студенты заведения учатся предпринимательству, менеджменту и корпоративной культуре. Попасть в академию было так же трудно, как и в Гарвард, отмечает FT.

Бизнес-школа быстро стала одной из самых престижных в Китае, лекции в ней читали сам Ма, а также иностранные бизнес-лидеры, в частности основатель Uber Трэвис Каланик. Среди известных выпускников университета — президент агрегатора такси Didi Жан Лю и основатель платформы онлайн-страхования Waterdrop Шен Пен.

Ранее «Минфин» писал, что финтех-компанию Джека Ма Ant Group заставят сотрудничать с крупнейшими китайскими банками, которые сам миллиардер когда сравнил с «ломбардами».

Острую реакцию в правительстве, в частности, вызвало выступление бизнесмена на конференции в Шанхае в октябре прошлого года. Тогда Джек Ма заявил, что регуляторы сдерживают развитие инноваций, а у крупнейших китайских банков — «менталитет ломбарда».

За два дня до ноябрьского IPO Ant биржи объявили, что соглашение откладывается. По словам собеседников FT, решение «подрезать крылья» компании было принято после того, как в ходе подготовки к размещению стали известны размер и масштабы кредитных операций самого сервиса.

«Регуляторов поразило то, что Ant Group будет иметь большую капитализацию, чем сами госбанки КНР », — рассказал китайский банкир, консультирующий правительство по вопросам финансовой политики.

Когда стало известно оценка Ant перед IPO (около $ 34 млрд), они, по словам источника, воскликнули: «Что? Эта штука [стоит] больше, чем JPMorgan?».

Аналитики подчеркивают, что 64% всего капитала первого уровня в Китае принадлежит 10 крупнейшим банкам страны. Поэтому Ant вынужден с ними сотрудничать, чтобы развивать кредитный бизнес.

Сейчас около 90% выданных кредитов относятся к платформам — Huabei и Jiebei, которые осуществляются за счет партнерства с сетью из 100 банков. Это в основном небольшие региональные кредиторы.