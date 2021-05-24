Для погашения долга кредитору Liberty Steel продаст завод

Для погашения долга кредитору Liberty Steel продаст завод

Liberty Steel, третий по величине производитель стали в Великобритании, объявила о планах продажи своего сталелитейного завода в Стоксбридже в рамках плана реструктуризации, в котором говорится, что этот шаг позволит полностью выплатить долг одному из основных кредиторов.

Объявление было сделано после встречи на выходных в Дубае между главой Liberty Сандживом Гуптой и представителями Credit Suisse.

Credit Suisse согласились приостановить судебное разбирательство по делу империи г-на Гупты на время продажи завода в Стоксбридже.

Продажа также будет включать в себя дочерние перерабатывающие предприятия, в том числе узкополосный стан в Бринсворте и в Вест-Бромвиче, которые будут перезапущены в ближайшее время.

Авиакосмическая промышленность является основным заказчиком завода в Стоксбридже, и из-за острого кризиса в этой отрасли спрос на сталь, производимую на заводе, резко упал.

МинПром по материалам Металлургпром

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