Для погашения долга кредитору Liberty Steel продаст завод

Liberty Steel, третий по величине производитель стали в Великобритании, объявила о планах продажи своего сталелитейного завода в Стоксбридже в рамках плана реструктуризации, в котором говорится, что этот шаг позволит полностью выплатить долг одному из основных кредиторов.



Объявление было сделано после встречи на выходных в Дубае между главой Liberty Сандживом Гуптой и представителями Credit Suisse.



Credit Suisse согласились приостановить судебное разбирательство по делу империи г-на Гупты на время продажи завода в Стоксбридже.



Продажа также будет включать в себя дочерние перерабатывающие предприятия, в том числе узкополосный стан в Бринсворте и в Вест-Бромвиче, которые будут перезапущены в ближайшее время.



Авиакосмическая промышленность является основным заказчиком завода в Стоксбридже, и из-за острого кризиса в этой отрасли спрос на сталь, производимую на заводе, резко упал.



