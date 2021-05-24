Металлурги Японии нарастили выплавку стали на 2,7%

Металлурги Японии нарастили выплавку стали на 2,7%

Металлургические предприятия Японии в январе-апреле 2021 года нарастили производство стали на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 31,5 млн т. Об этом сообщил SteelOrbis.

Выпуск чугуна за четыре месяца сократился на 0,2% – до 23,27 млн т.

По итогам апреля производство стали выросло на 18,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 7,82 млн т. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 6%.

Выпуск чугуна за месяц составил 5,68 млн т, что на 15,8% больше апреля прошлого года. По сравнению с мартом 2020 года производство сократилось на 7,1%.

Япония‌ ‌входит‌ ‌в‌ ‌пятерку‌ ‌крупнейших‌ ‌производителей‌ ‌стали‌ ‌в‌ ‌мире,‌ ‌по‌ ‌‌данным‌ ‌‌World‌ ‌Steel‌ ‌за‌ ‌2020‌ ‌год.‌ ‌За‌ ‌прошлый‌ ‌год‌ ‌японские‌ ‌металлурги‌ ‌‌сократили‌ производство‌ ‌стали‌ ‌на‌ ‌16,2% по‌ ‌сравнению‌ ‌с‌ ‌2019 годом – до‌ ‌83,1‌ ‌млн‌ ‌т.‌

МинПром по материалам ГМК Центр

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
Блок рекламы


Похожие новости
Украина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей сталиУкраина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей стали
Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%Металлурги Украины нарастили поступления от экспорта черных металлов почти на 40%
Украинские металлурги наращивают продажи на внутреннем рынкеУкраинские металлурги наращивают продажи на внутреннем рынке
Китайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпаниюКитайская Shagang может купить проблемную металлургическую госкомпанию
В январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% прокатаВ январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% проката
ЕС может продлить действие квот на импорт сталиЕС может продлить действие квот на импорт стали
Канадцы в условиях пандемии стали более бережливыми — вклады населения выросли на CAD 160 миллиардовКанадцы в условиях пандемии стали более бережливыми — вклады населения выросли на CAD 160 миллиардов
В Китае растет выплавка сталиВ Китае растет выплавка стали
Металлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕСМеталлурги Украины исчерпали индивидуальную квоту на поставки полого профиля в ЕС
Американские промышленники требуют отменить тарифы на импорт стали и алюминияАмериканские промышленники требуют отменить тарифы на импорт стали и алюминия
Последние новости
Подгружаем последние новости