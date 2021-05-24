Евросоюз не хочет пускать к себе банки из третьих стран

Регулирующие органы Европейского Союза обсуждают необходимость более жесткого контроля над филиалами иностранных банков, расположенных на территории альянса. В первую очередь речь идет о тех финучреждениях, которые увеличили или изменили структуру своих европейских подразделений после Brexit, пишет PaySpace Magazine со ссылкой на financialpost.com.

Фото: ukrinform.ua

Что произошло

По мнению еврочиновников, финансовые организации, изменившие финансовый ландшафт Европы после Brexit, могут представлять для еврозоны определенный риск.

Издание Reuters отмечает, что это в очередной раз свидетельствует о серьезном значении Великобритании как крупнейшего финансового центра Европы.

И теперь, после выхода Лондона из ЕС , Брюссель крайне озабочен необходимостью разработки новых способов регулирования финансового рынка Европы.

После Brexit финансовые регуляторы ЕС фиксируют тенденцию увеличения в Европе количества банков из третьих стран. В начале мая Европейское банковское управление представило официальным лицам на рассмотрение аналитический отчет, в которой подробно отражена эта тенденция. К концу 2020 года в 17 из 27 стран — членов евроблока располагались 106 представительств иностранных банков, владеющих активами в размере 510 млрд евро.

На сегодняшний день фиксируется появление еще 14 филиалов зарубежных финучреждений, а суммарное увеличение их активов составляет 30% рынка, или 120,5 млрд евро.

Новые банковские представительства сосредоточены главным образом в Бельгии, Франции, Германии и Люксембурге.

Контекст

Европейская Комиссия (ЕК) представила законопроект, основной целью которого является введение барьеров и ограничений для входа на европейский рынок зарубежных компаний, субсидируемых правительствами. «Открытость единого рынка — наш самый большой актив, но открытость требует справедливости», — заявила на пресс-конференции Маргрете Вестагер, еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и конкуренции.