Власти ожидают рекордных 100 млн га урожая масличных и зерновых культур в 2021 году

Увеличение по сравнению с 2020 годом - почти на 20%.

Урожай зерновых и масличных культур в 2021 году может достичь рекордных 100 млн тонн.

Об этом на форуме "Украина 30. Земля" в понедельник, 24 мая, сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко.

"У нас есть все предпосылки, чтобы в этом году установить абсолютный рекорд и собрать урожай зерновых и масличных культур 100 млн тонн", - заявил министр во время своего выступления.

Напомним, что по данным Украинской зерновой ассоциации, в 2020 году урожай масличных и зерновых культур из-за засухи составил только 84,2 млн тонн.

Прогноз УЗА на 2021 год - 96,3 млн га. Этому способствуют хорошая перезимовка озимых культур и благоприятные погодные условия в весенние месяцы.