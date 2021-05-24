Облгазы задолжали ОГТСУ свыше 10 млрд грн

Облгазы задолжали ОГТСУ свыше 10 млрд грн

Долги облгазов перед ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) превышают 10 млрд грн. Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В апреле 2021 года операторы ГРС (обл-, горгазы) отобрали на собственные производственно-технологические расходы из сетей ОГТСУ 22 млн кубометров газа, что в 30 раз меньше показателей марта. Однако текущее состояние задолженности и начислений к уплате остается на отметке более 10 млрд грн", - говорится в сообщении.

В частности, наращивание задолженности в апреле продемонстрировали Донецкоблгаз (+128 млн грн), Тернопольгоргаз (+51 млн грн), Кировоградгаз (+43 млн грн), Херсонгаз (+29 млн грн), Мелитопольгаз (+6 млн грн).

Крупнейшими должниками до сих пор остаются: Киевоблгаз (1,15 млрд грн), Донецкоблгаз (1 млрд грн), Львовгаз (835 млн грн), Харьковгаз (577 млн ??грн), Тернопольгоргаз (529 млн грн). Семь облгазов из 43 пока не имеют задолженности перед ОГТСУ: Кременчукгаз, Лубныгаз, Кременецкое УПРГ, Газпостачсервис, Сера, Спектргаз и Одессагаз, который за отчетный период полностью погасил свой долг в 46 млн грн.

Оператор ГТС Украины подчеркнул, что задолженность обл-, горгазов негативно сказывается на работе компании, в частности на финансовых показателях. Ввиду задолженности облгазов в размере 10 млрд грн в I квартале 2021 года увеличился резерв сомнительных долгов. Если бы не этот фактор, чистая прибыль ОГТСУ за этот период была бы не 4,6 млрд грн, а 8,6 млрд грн.

В ОГТСУ убеждены, что решить вопрос с долгами должно принятие законопроекта №3800, который предусматривает введение специальных распределительных счетов. Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 19 мая его уже поддержал, и в ближайшее время он будет рассмотрен в сессионном зале парламента.

"Это дает нам надежду, что благодаря такому механизму в ближайшее время проблема наращивания долгов и значительных неоплачиваемых отборов газа из украинской ГТС будет решена раз и навсегда", - отметили в ОГТСУ.

За I квартал 2021 года ООО "Оператор ГТС Украины" получил чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн.

МинПром по материалам Укринформ

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