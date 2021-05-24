Еще один бизнес. Дубилет запустил сервис питания

Один из сооснователей monobank и экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет стал сооснователем сервиса питания Ba Food. Об этом он написал на странице в фейсбук.

Фото: mc.todaу

Что анонсировал Дубилет

По его словам, проект — «виртуальный ресторан», который ориентирован на приготовление и доставку еды. Среди особенностей сервиса — доставка сроком до 30 минут.

Где работает сервис

Сейчас сервис работает в Киеве и имеет четыре точки. Бизнесмен добавил, что вскоре у Ba Food появится мобильное приложение и сервис будет расширяться.

«Мы уже открыли четыре точки по Киеву . Они чуть ли не сразу заработали на мощность 50?70% и вышли на прибыль. Ближайшие несколько месяцев открываем еще несколько точек по Киеву , чтобы охватить большую часть города. Затем — другие города и страны. В какой-то момент будем поднимать инвестиции», — заявил Дубилет.

Партнеры

Партнеры Дубилета по проекту — сооснователи проекта Future Foods Андрей Барашенко и Денис Стамат. Барашенко ранее был СЕО ритейлера Moyo. Денис Стамат работал в сервисах Uber и Яндекс.Такси.

Предыстория

4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Соответствующее решение поддержали 353 народных депутата. Автоматически в отставку ушло и все правительство Гончарука, в котором Дубилет занимал должность министра Кабинета министров.

Позднее, Дубилет заявил, что не остается в Кабмине, а возвращается в бизнес.