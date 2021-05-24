Еще один бизнес. Дубилет запустил сервис питания

Один из сооснователей monobank и экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет стал сооснователем сервиса питания Ba Food. Об этом он написал на странице в фейсбук.

Еще один бизнес. Дубилет запустил сервис питания
Фото: mc.todaу

Что анонсировал Дубилет

По его словам, проект — «виртуальный ресторан», который ориентирован на приготовление и доставку еды. Среди особенностей сервиса — доставка сроком до 30 минут.

Где работает сервис

Сейчас сервис работает в Киеве и имеет четыре точки. Бизнесмен добавил, что вскоре у Ba Food появится мобильное приложение и сервис будет расширяться.

«Мы уже открыли четыре точки по Киеву. Они чуть ли не сразу заработали на мощность 50?70% и вышли на прибыль. Ближайшие несколько месяцев открываем еще несколько точек по Киеву, чтобы охватить большую часть города. Затем — другие города и страны. В какой-то момент будем поднимать инвестиции», — заявил Дубилет.

Партнеры

Партнеры Дубилета по проекту — сооснователи проекта Future Foods Андрей Барашенко и Денис Стамат. Барашенко ранее был СЕО ритейлера Moyo. Денис Стамат работал в сервисах Uber и Яндекс.Такси.

Предыстория

4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Соответствующее решение поддержали 353 народных депутата. Автоматически в отставку ушло и все правительство Гончарука, в котором Дубилет занимал должность министра Кабинета министров.

Позднее, Дубилет заявил, что не остается в Кабмине, а возвращается в бизнес.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"Суд взыскал 106 млн гривен с фирмы, которая строила казармы на "Широком лане"
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
Блок рекламы


Похожие новости
Dragon Capital купил одиннадцатый складской комплексDragon Capital купил одиннадцатый складской комплекс
В 2024 году половина малого бизнеса будет принимать безналичные платежи — НБУВ 2024 году половина малого бизнеса будет принимать безналичные платежи — НБУ
Кабмин упростил работу бизнеса с «кассовыми аппаратами в смартфоне»Кабмин упростил работу бизнеса с «кассовыми аппаратами в смартфоне»
«Дочка» Saxo Bank запустила торговлю криптовалютой для клиентов«Дочка» Saxo Bank запустила торговлю криптовалютой для клиентов
Китай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютамиКитай запретил платежным сервисам и банкам операции с криптовалютами
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
ГНС: в Украине почти 8,5 тыс. миллионеров и один миллиардерГНС: в Украине почти 8,5 тыс. миллионеров и один миллиардер
Шмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривенШмыгаль анонсировал закрытие налоговых схем большого бизнеса на 60 млрд гривен
В Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – ШмыгальВ Украине хотят повысить налоги для крупного бизнеса – Шмыгаль
Какие банки выдали больше всех кредитов бизнесу в 1-м кварталеКакие банки выдали больше всех кредитов бизнесу в 1-м квартале
Последние новости
Подгружаем последние новости