Энергомашспецсталь осуществила крупную отгрузку деталей для трех АЭС

В мае с ПАО "Энергомашспецсталь" была осуществлена крупная отгрузка деталей для трех атомных электростанций, расположенных в Турции, Индии и Китае.



Для АЭС "Аккую" (Турция), АЭС "Куданкулам" (Индия) и АЭС "Сюйдапу" (Китай) было отправлено 35 деталей для корпуса реактора и парогенератора. В поставку вошли обечайки, фланец, планки и днища общим весом 611,5 тонны. На площадку заказчика крупнотоннажный груз отправился сначала автомобильным, а потом морским транспортом.



В настоящее время в цехах ЭМСС идут работы над производством заготовок для АЭС "Сюйдапу" (Китай), АЭС "Тяньвань" (Китай), АЭС "Аккую" (Турция) и АЭС "Куданкулам" (Индия).



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