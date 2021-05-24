В Deutsche Bank заявили, что биткоин вышел из моды и стал безвкусным

Биткоину потребовалось три месяца, чтобы выйти из моды и стать безвкусным. Об этом заявила аналитик Deutsche Bank и преподаватель Гарвардского университета Марион Лабур, сообщает MarketWatch.

В Deutsche Bank заявили, что биткоин вышел из моды и стал безвкусным
Фото: bits.media

Модное — это последний этап перед безвкусным

По ее мнению, утверждения известного кутюрье Карла Лагерфельда о том, что «модное — это последний этап перед безвкусным» можно использовать для анализа биткоина.

Обвал котировок, который произошел 19 мая и вызвал масштабные ликвидации маржинальных позиций, является доказательством того, что цифровые валюты могут быстро устареть, добавила Лабур.

«Биткоину потребовалось всего три месяца, чтобы превратиться из модного в безвкусный, и все, что потребовалось, чтобы криптовалюта вышла из моды, — это один твит и заявление правительства Китая», — отметила аналитик.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфин» по состоянию на 08:00 курс биткоина составляет $35,00. Курс Ethereum — $2?138,74.

Предыстория

19 мая курс биткоина упал ниже $40 тысяч впервые с начала февраля, рухнув на целых 10% — до $38?973, после того, как Народный банк Китая выступил с заявлением, что цифровые токены нельзя использовать в качестве формы оплаты.

18 мая Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с криптовалютными транзакциями.

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