Городам объявили летнюю цену на газ для теплокоммунэнерго

Рада обязуется принять закон, согласно которому будут списаны долги теплокоммунэнерго, а также возмещена задолженность.

Городам объявили летнюю цену на газ для теплокоммунэнерго
Фото: oilreview.kiev.ua

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предложит предприятиям теплокоммунэнерго поставку газа по годовому контракту с ценой 7400 грн/тыс. куб. м.

Об этом сообщил мэр города Житомир Сергей Сухомлин в фейсбуке.

"У Президента Владимир Зеленский состоялось совещание. Были достигнуты определенные договоренности по ситуации с газом", - написал он.

Также, по его словам, "Нафтогаз" обратится в Государственную исполнительную службу о снятии арестов со счетов предприятий теплоснабжения. В ближайшее время Верховная Рада обязуется принять закон, согласно которому будут списаны долги теплокоммунэнерго за потребленный газ, а также возмещена задолженность по разнице в тарифах.

"Еще ждем изменения в Бюджетный кодекс в части предоставления возможности органам местного самоуправления осуществлять местные заимствования для приобретения газа на нужды ЖТКЭ", - отметил Сухомлин.

"Напомню, на прошлой неделе «Житомиргаз» без предупреждения отключил котельные, обеспечивающие горячей водой наши больницы (несмотря на то, что Житомир есть в реестре и имеет договор с «Нафтогазом»). А Закон о бесперебойном газоснабжении населению не был вынесен на сессию ВР. Надеюсь на выполнение названных договоренностей. Ведь только при таких условиях КП "Житомиртеплокоммунэнерго" сможет обеспечивать житомирян теплом осенью", - добавил он.

Напомним, что из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр (такую же цену сохранили и на апрель). В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы, которые действуют с 1 мая по умолчанию. Большинство газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен за кубометр.

21 мая НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что предложит теплокоммунэнерго долгосрочные контракты на газ в связи с отменой специальных обязанностей, согласно которым компания продавала топливо по формульной цене.

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