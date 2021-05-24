На украинских заправках подешевел бензин

На украинских заправках подешевел бензин

За выходные 21-24 мая во исполнение правительственного постановления об установке максимальной торговой наценки розничные сети откорректировали цены на топливо.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 38 копеек – до 29,84 грн/л. Бензин А-92 подешевел только на ОККО – на 25 копеек – до 29,50 грн/л. ДТ в обеих сетях осталось на прежнем уровне – 27,89 грн/л.

SOCAR опустил цену бензинов на 38-51 коп/л, при этом ДТ оставил на прежнем уровне – 30,98 грн/л. Как сообщили в компании, реализуемое дизтопливо подпадает под категорию премиального.

В сети KLO бензины подешевели на 25 коп/л: "двойка" – до 29,52 грн/л, "пятерка" – до 29,74 грн/л. AMIC и Shell снизили цены на бензины на 35-36 копеек.

Также стоимость бензинов снизилась в пределах 5-38 коп/л в сетях Chipo и "Рур групп". Корме того, "Нефтек" опустил цену на свое фирменное дизельное топливо на 50 копеек до 28,99 грн/л.

По данным "А-95", 24 мая по стране средняя цена бензина А-92 снизилась на 7 копеек до 28,16 грн/л, бензина А-95 – на 11 копеек – до 28,93 грн/л, ДТ – на 1 копейку – до 27,35 грн/л.

Напомним, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 29,84 гривен за литр, дизельного топлива - 27,89 гривен за литр.



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