В каких странах предпочитают жить экспаты — рейтинг

Портал InterNations опубликовал ежегодный рейтинг лучших стран для экспатов — людей, которые уехали жить и работать в другую страну.

Фото: internations.org

Всего в рейтинге 59 стран, среди которых Украина оказалась на 27-м месте. MC.today рассказывает самое интересное.

Лидеры среди стран

В 2021 году лидерами стали Тайвань, Мексика и Коста-Рика. Эти страны являются лучшими для экспатов, так как там много вариантов для жизни и приемлемые цены.

Большинство экспатов удовлетворены своей безопасностью, занятостью и состоянием экономики этих стран. Кроме того, большинство довольны своей работой и своей жизнью в целом. 96% экспатов положительно оценивают качество медицинской помощи.

Например, экспат из Чили подчеркнул, что «тайваньская система здравоохранения действительно рассматривает людей как людей, а не просто как цифры».

Топ-5 лучших стран для жизни экспатов

Тайвань Мексика Коста Рика Малайзия Португалия

Топ-5 худших стран для жизни экспатов

Египет РоSSия ЮАР Италия Кувейт

А что Украина

Украина оказалась на 27-м месте в списке из 59 стран. В первую тройку Украина попала только в категории «Стоимость проживания». Дешевле жить только в Малайзии и Вьетнаме.