На аукционе Violity за 15 копеек 1992 года заплатили 21 тысячу. Будьте внимательны к мелочи

В Украине на сайте для коллекционеров Violity монету номиналом 15 копеек 1992 года выпуска продали за 21 тыс. грн. За 10 копеек того же года выпуска владелец выручил 12,5 тыс. грн. Эти данные опубликованы на маркетплейсе Violity.com, пишет Obozrevatel.

Фото: pinterest.es

Описание монет

15 копеек 1992 года

1АА-43, магнитная сталь, плакированная латунью. Особенность: 4 ягоды, проем. Монета отчеканена одной из первых, в листе еще проем. В более поздних монетах проем выкрошился.

10 копеек 1992 года

Монета номиналом в 10 копеек, которую продали за 12,5 тыс. грн, изготовлена из нестандартной заготовки. На части гурта следы, скорее всего, оставшиеся на заготовке.

Контекст

Отметим, нумизматы готовы платить десятки и даже сотни тысяч гривен не только за редкие монеты прошлых столетий, но и за современные копейки. Главное условие — они должны отличаться от других. Например, браком.

Так, за 10 копеек 2008 года с производственным браком готовы заплатить 250 тыс. грн. Именно столько просят за испорченную монету на торгах crafta.ua.

Ранее

На первом биржевом «английском» аукционе по продаже золотых памятных монет «1 Гривна» были проданы всего 23 монеты из 50 лотов на общую сумму 870 тыс. грн.

Следующий аукцион по продаже этой памятной монеты Национальный банк Украины планирует провести 27 мая 2021 года. На торги будут предложены 50 шт. памятных золотых монет «1 Гривна» (50 лотов — по одной монете в футляре в каждом лоте).