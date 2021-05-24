Объемы средств Фонда гарантирования вкладов за апрель выросли на 1,8%

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в течение апреля выросла на 1,8% — до 15?891 млн грн. Об этом сообщил Фонд в пятницу, 21 мая.

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Ключевые цифры

От регулярного сбора в Фонд в январе — апреле 2021 года поступило 2,3 млн грн.

По данным Фонда, по состоянию на 1 мая 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 72 действующих банка. На начало мая продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков.

Ключевые решения

14 апреля 2021 года в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований записи (ЕГР) о прекращении деятельности ВБР Банка как юридического лица процедура ликвидации банка завершилась. В течение периода ликвидации банка выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам составили 35,1 млн грн.

Решением исполнительной дирекции Фонда в апреле до момента внесения записи в ЕГР о прекращении деятельности банка «Финансовая инициатива» как юрлица продлили процедуру ликвидации банка, которая предусматривает выполнение мер по управлению его имуществом (активами) и удовлетворения требований кредиторов.

Ранее

За март 2021 года общая сумма средств, аккумулированных ФГВФЛ, выросла на 1,1%.