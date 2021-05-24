Американец Майкл Берри сделал высокие ставки на падение акций Tesla

Американский инвестор Майкл Берри, который известен успешным прогнозом ипотечного пузыря во время финансового кризиса 2008 года, сделал ставку против Tesla. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Фото: financial-news24.com

Имеет ли инвестор в активах Tesla

Хедж-фонд Майкла Берри Burry's Scion Asset Management по состоянию на 31 марта владел опционами Tesla на 800 акций.

Стоимость акций Tesla в активах фонда Майкла Берри на тот момент составляла $534 млн.

Когда сделана ставка и по какой цене опциона — неизвестно.

Ключевые факты о Tesla

В конце марта этого года Tesla потеряла четверть своей капитализации по сравнению с пиковыми значениями января. Тогда акции компании закрылись на рекордно высоком уровне — $883,09. Однако в целом за прошлый год акции Tesla выросли более чем на 700%.

Tesla получила рекордную прибыль в первом квартале текущего года — $438 млн. Компания избежала дефицита микросхем в отрасли, улучшила производство и заработала на биткоинах. Однако акции упали из-за высоких ожиданий и претензий аналитиков, Tesla не предоставила конкретной оценки поставок автомобилей в 2021 году.

Также Берри заявлял о зависимости Tesla от нормативных кредитов для получения прибыли, пишет CNBC . В первом квартале 2021 года Tesla продала нормативных кредитов на $518 млн, которые компания обычно получает от государственных программ по поддержке возобновляемых источников энергии.

В четвертом квартале 2020 года чистая прибыль Tesla в размере $270 млн была обеспечена за счет продажи $401 млн кредитов другим автопроизводителям.

Контекст

Берри не впервые делает ставку против Tesla. В декабря 2020 года он написал в Twitter , что его фонд ставит на понижение акций компании Илона Маска. Позже инвестор удалил этот твит. Берри также советовал Маску выпустить на рынок побольше акций Tesla, чтобы привлечь капитал, пока их цена на «смехотворно» высоком уровне.

В начале года Берри сравнил стремительный рост акций Tesla с «пузырем» на рынке ипотечного кредитования США в 2008 году, который он предусмотрел. На основе этой истории был снят фильм «Игра на понижение» — роль Берри сыграл актер Кристиан Бейл.

Сейчас Tesla задерживается с производством и поставкой обновленных версий седана и внедорожника — соответственно Model S и X. Также задерживается коммерческое производство новых аккумуляторных элементов — «4680».