На украинский рынок допущены облигации Eurohold — владельца двух украинских страховых компаний

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине облигации Eurohold Bulgaria AD, которой принадлежат украинские страховые компании «Eвроинс Украина» и «Европейское Туристическое Страхование». О принятом 20 мая решении сообщает регулятор на своем сайте.

На украинский рынок допущены облигации Eurohold — владельца двух украинских страховых компаний
Фото: cio.bg

Что известно о выпуске облигаций

Комиссия уточнила, что общий объем выпуска — 70 млн евро, а заявка на допуск была подана на 305 облигаций номиналом 1 тыс. евро. Предполагается, что бумаги будут учтены в страховых резервах СК «Евроинс Украина». Срок их погашения — 7 декабря 2022 года, процентная ставка — 6,5%. Помощь в регистрации бумаги для клиента оказывала инвестгруппа «Универ».

С учетом Eurohold общее число иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, достигло 35.

НКЦБФР подчеркнула, что впервые допуск иностранных ценных бумаг был проведен исключительно в электронном формате без предоставления каких-либо бумажных копий документов к регулятору. «Все необходимые документы были представлены официальным каналом связи в электронном виде с наложением электронной цифровой подписи заявителя. Комиссия провела все процедуры, связанные с предоставлением этой услуги, всего за две недели с момента поступления пакета документов», — подчеркивает член Нацкомиссии Максим Либанов.

Что известно об эмитенте облигаций

Холдинговая компания Eurohold Bulgaria основана в 1996 году. Главный офис — София (Болгария). Ключевые страны деятельности: Болгария, Румыния, Македония, Украина и Греция. Eurohold Bulgaria котируется на высоколиквидном рынке Варшавской фондовой биржи и на Болгарской фондовой бирже.

Долгосрочная стратегическая цель Eurohold — стать одним из ведущих независимых поставщиков финансовых услуг и операторов энергорынка в Юго-Восточной Европе, в связи с чем недавно компания заключила сделку по покупке энергетического бизнеса чешской CEZ в Болгарии

В настоящее время страхование является крупнейшим сегментом в портфеле деятельности и основным источником доходов Eurohold Bulgaria.

Входящая в состав холдинга Страховая группа Euroins Insurance Group (EIG) консолидирует его операционную деятельность на региональных рынках общего страхования.

Группа работает в 11 странах и имеет дочерние компании в Болгарии, Украине, Румынии, Северной Македонии, Грузии, РоSSии и Беларуси. EIG насчитывает более 4 млн клиентов и более 3000 сотрудников.

СК «Евроинс Украина» работает на украинском рынке с 1992 года, является универсальным non-life страховщиком с около 100 представительствами по всей стране. Имеет 25 лицензий, из них 16 — по добровольным и 9 — по обязательным видам страхования.

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