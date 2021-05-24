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2021-05-24
Розничный товарооборот Украины в апреле ускорился до 34,3% — Госстат
Товарооборот розничной торговли Украины в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 34,3%, тогда как в марте рост составил 13,1%,
Фото: dw.com
Тенденции сектора
По данным Госстата, в апреле по сравнению с мартом-2021 розничный товарооборот сократился на 6,5%.
В январе — апреле 2021 года по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2020 года оборот розничной торговли вырос на 14%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за четыре месяца 2021 года зафиксирован в таких областях:
- Черновицкой — на 26,9%;
- Тернопольской — на 25,2%;
- Закарпатской — на 22,1%;
- Киевской — на 20,1%;
- Винницкой — на 19,5%;
- Львовской — на 16,7%;
- Хмельницкой — на 16,2%;
- Ивано-Франковской — на 16%;
- Луганской — на 15,9%;
- Черниговской и Житомирской — по 15,2%.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных