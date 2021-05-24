Розничный товарооборот Украины в апреле ускорился до 34,3% — Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года в сопоставимых ценах вырос на 34,3%, тогда как в марте рост составил 13,1%, сообщила Государственная служба статистики.

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Тенденции сектора

По данным Госстата, в апреле по сравнению с мартом-2021 розничный товарооборот сократился на 6,5%.

В январе — апреле 2021 года по сравнению с аналогичным отчетным периодом 2020 года оборот розничной торговли вырос на 14%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за четыре месяца 2021 года зафиксирован в таких областях:

Черновицкой — на 26,9%;

Тернопольской — на 25,2%;

Закарпатской — на 22,1%;

Киевской — на 20,1%;

Винницкой — на 19,5%;

Львовской — на 16,7%;

Хмельницкой — на 16,2%;

Ивано-Франковской — на 16%;

Луганской — на 15,9%;

Черниговской и Житомирской — по 15,2%.