НБУ не нашло достаточных оснований лишить лицензии финкомпанию, помогавшую B2B Jewelry — СБУ

Как пояснил сотрудник Службы безопасности Украины Дмитрий, регуляторные и контролирующие органы не видят законных оснований для кардинальных мер по отношению к компании B2B Jewelry. Апеллируют к тому, что у нас правовое государство, рассказывает оперативник в интервью «Минфину», которое можно почитать тут.

НБУ не нашло достаточных оснований лишить лицензии финкомпанию, помогавшую B2B Jewelry — СБУ
Фото: tsn.ua

Почему компания B2B Jewelry до сих пор жива

На вопрос корреспондента «Минфина», почему пирамида B2B Jewelry до сих пор жива, оперативник СБУ Дмитрий пояснил наличием помощников среди ФОПов, финкомпаний и даже банков. Последние два сегмента регулярно контролировались финмониторингом Нацбанка, тем не менее, умудрялись обеспечивать в пределах своих компетенций беспроблемное существование этой финансовой пирамиде.

Следователь подчеркивает, что сотрудники СБУ хорошо знают всех помощников поименно, однако регулирующие и контролирующие соответствующий рынок органы не нашли достаточных оснований, чтобы закрыть и саму B2B Jewelry, и лишить ее партнеров лицензий либо статуса ФОПа.

«Приезжали на совещания в НБУ, там разводили руками, мол, мы ничего не можем сделать. У меня был простой вопрос: если агент по распространению отправил ФОПу электронные деньги, они же у него должны быть на балансе. Где хранятся данные баланса электронных денег, выпущенных финкомпанией? Нам же нужно посчитать налоговую нагрузку. Нам говорят — нет такого.

Мы сейчас изымаем документы по поводу проведения плановых и внеплановых проверок этой финкомпании и о выявленных/невыявленных нарушениях", — рассказывает Дмитрий.

Как обстоят дела с сайтом и магазинами

Точно также продолжают работать сайт и магазины компании. На вопрос, как такое возможно, сотрудник СБУ пояснил, что пока не будет судебного решения, запретить работу сайта невозможно.

Точно также, пока не будет судебного решения, свидетельствующего о том, что совершено преступление, компания считается добропорядочным субъектом хозяйствования, подчеркнул Дмитрий.

«Я занимаюсь своей работой — я знаю, вижу, понимаю, что где проходит, кто с кем взаимодействует. У налоговой есть свои задачи по поводу соблюдения этими организациями налогового законодательства. Есть комиссия по ценным бумагам, которая следит за инвестиционными проектами.

Мы с ними постоянно находимся в контакте с момента начала расследования по B2B. Но у них нет инструмента, чтобы наказать компанию за то, что они осуществляли инвестиционную деятельность без лицензии", — сокрушается оперативник.

И добавляет: уже есть огромное количество уголовных дел в разных регионах, которые правоохранители сейчас сводят воедино.

Следователи даже знают конечного бенефициара этого криминального проекта. «На данный момент собранной доказательной базы у нас хватает для того, чтобы выдвинуть подозрение организатору для избрания мер пресечения.

Мы неоднократно обращались в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Суд не посчитал необходимым ограничить возможность его передвижения", — подтверждает Дмитрий.

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