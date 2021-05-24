НБУ не нашло достаточных оснований лишить лицензии финкомпанию, помогавшую B2B Jewelry — СБУ
Как пояснил сотрудник Службы безопасности Украины Дмитрий, регуляторные и контролирующие органы не видят законных оснований для кардинальных мер по отношению к компании B2B Jewelry. Апеллируют к тому, что у нас правовое государство, рассказывает оперативник в интервью «Минфину», которое можно почитать тут.
Почему компания B2B Jewelry до сих пор жива
На вопрос корреспондента «Минфина», почему пирамида B2B Jewelry до сих пор жива, оперативник СБУ Дмитрий пояснил наличием помощников среди ФОПов, финкомпаний и даже банков. Последние два сегмента регулярно контролировались финмониторингом Нацбанка, тем не менее, умудрялись обеспечивать в пределах своих компетенций беспроблемное существование этой финансовой пирамиде.
Следователь подчеркивает, что сотрудники СБУ хорошо знают всех помощников поименно, однако регулирующие и контролирующие соответствующий рынок органы не нашли достаточных оснований, чтобы закрыть и саму B2B Jewelry, и лишить ее партнеров лицензий либо статуса ФОПа.
«Приезжали на совещания в НБУ, там разводили руками, мол, мы ничего не можем сделать. У меня был простой вопрос: если агент по распространению отправил ФОПу электронные деньги, они же у него должны быть на балансе. Где хранятся данные баланса электронных денег, выпущенных финкомпанией? Нам же нужно посчитать налоговую нагрузку. Нам говорят — нет такого.
Мы сейчас изымаем документы по поводу проведения плановых и внеплановых проверок этой финкомпании и о выявленных/невыявленных нарушениях", — рассказывает Дмитрий.
Как обстоят дела с сайтом и магазинами
Точно также продолжают работать сайт и магазины компании. На вопрос, как такое возможно, сотрудник СБУ пояснил, что пока не будет судебного решения, запретить работу сайта невозможно.
Точно также, пока не будет судебного решения, свидетельствующего о том, что совершено преступление, компания считается добропорядочным субъектом хозяйствования, подчеркнул Дмитрий.
«Я занимаюсь своей работой — я знаю, вижу, понимаю, что где проходит, кто с кем взаимодействует. У налоговой есть свои задачи по поводу соблюдения этими организациями налогового законодательства. Есть комиссия по ценным бумагам, которая следит за инвестиционными проектами.
Мы с ними постоянно находимся в контакте с момента начала расследования по B2B. Но у них нет инструмента, чтобы наказать компанию за то, что они осуществляли инвестиционную деятельность без лицензии", — сокрушается оперативник.
И добавляет: уже есть огромное количество уголовных дел в разных регионах, которые правоохранители сейчас сводят воедино.
Следователи даже знают конечного бенефициара этого криминального проекта. «На данный момент собранной доказательной базы у нас хватает для того, чтобы выдвинуть подозрение организатору для избрания мер пресечения.
Мы неоднократно обращались в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Суд не посчитал необходимым ограничить возможность его передвижения", — подтверждает Дмитрий.