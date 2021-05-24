Ломосборщики Германии обеспокоены возможным ограничением на поставки лома из ЕС

Германская ассоциация поставщиков металлолома BDSV выразила свою обеспокоенность по поводу возможного ограничения экспорта данного сырья из стран Евросоюза .



Как заявляет ассоциация, для нее будет крайне неприятным событием как полный запрет на экспорт металлолома из ЕС , так и введение экспортной пошлины. При этом основная причина ограничений может лежать не в торговой, а в экологической сфере.



По данным BDSV, некоторые европейские политики выступают за запрет вывоза из ЕС промышленных отходов, чтобы они не наносили вред экологии в третьих странах, а перерабатывались на месте с выполнением всех необходимых требований. Европейская комиссия в настоящее время составляет классификатор таких отходов, к которым может быть отнесен и металлолом.



Впрочем, европейские металлургические компании требуют ограничить поставки лома из Европы и по той причине, что они опасаются превращения Китая в крупного импортера данного сырья. По мнению некоторых специалистов, Китай будет покупать так много лома, что это скажется на его доступности в европейских странах.



Как отмечают представители ассоциации, из-за введения ограничений цены на лом в ЕС упадут, поэтому местный бизнес станет меньше заинтересован в сборе металлолома. Из-за этого региональные металлурги в действительности получат меньше сырья.



В 2020 г. Германия экспортировала около 20 млн т металлолома, но 80% поставок пришлось на другие страны ЕС – Нидерланды, Италию и Бельгию. Однако при этом Нидерланды и Бельгия являются крупнейшими поставщиками лома за пределы ЕС , в частности, в Турцию. По мнению BDSV, если ЕС положит конец таким поставкам, то и потребность в германском металлоломе за пределами страны значительно сузится.



