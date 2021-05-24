Власти Вьетнама призывают металлургов ограничивать экспорт

Власти Вьетнама призывают металлургов ограничивать экспорт

По данным Генерального таможенного департамента Вьетнама, в апреле 2021 г. объем национального экспорта стальной продукции составит 1,02 млн. т, что на 17% превысило мартовский показатель.

Всего за четыре месяца вьетнамский экспорт стали составил около 3,9 млн. т. Это на 50,4% больше, чем в тот же период прошлого года. При этом 893 тыс. т было поставлено в Китай, из них 321 тыс. т – в апреле. По итогам четырех месяцев поставки вьетнамской стальной продукции в Китай увеличились на 86,4% по сравнению с январем-апрелем 2020 г.

Как заявляет правительство Вьетнама, местные металлургические компании должны отдавать приоритет продажам внутри страны, расширять объемы выпуска и ограничивать экспорт, чтобы обеспечить стабильность внутреннему рынку.

Ранее вьетнамские металлурги опасались, что поставки дешевой листовой продукции из Китая могут нанести им ущерб и сдерживали собственные объемы производства, чтобы не создавать избытка предложения. Но в правительстве заявляют, что рыночная ситуация изменилась, и данная проблема больше не актуальна.

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