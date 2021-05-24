Жительница Калифорнии постирала свой выигрыш. Лотерейный билет на $26 миллионов безвозвратно утерян

В штате Калифорния в США полгода разыскивали женщину, купившую лотерейный билет, выигрыш по которому составил $26 млн. В последний день, когда она могла предъявить билет к оплате, оказалось, что она его постирала в прачечной и восстановлению он не подлежит, сообщает телеканал KTLA.

Фото: twothreedots.com

Как искали победителя

К розыску человека, который купил выигрышный билет, подключили все возможности. Было установлено, в каком конкретно магазине он куплен.

Видеозаписи с камер подтвердили, что это — женщина около 40 лет. Однако когда она обратилась в оргкомитет Калифорнийской лотереи, оказалось, что сам билет безвозвратно уничтожен. Она забыла его вытащить из заднего кармана джинсов и постирала их в прачечной. Видеозаписи с камер магазина, по словам представителей лотереи, недостаточно для подтверждения выигрыша.

Любой невостребованный приз лотереи идет на общественное образование. Невостребованный приз был переведен в фонд государственных школ Калифорнии.

На сегодняшний день государственные школы Калифорнии получили более $1 млрд от невостребованных призов в лотерею.

Счастливчики, которые растратили весь выигрыш впустую

Сорвав миллионный джекпот, люди часто слетают с катушек и начинают тратить деньги направо и налево, оказываясь в итоге у разбитого корыта. Вот несколько историй о победителях лотерей, которые были слишком недальновидными, чтобы оставаться миллионерами.

Лиза Арканд

Выиграв в 2004 году в лотерею $1 млн, эта женщина купила целую кучу новой мебели и огромный дом, чтобы было куда поставить эту мебель. Определила сына в дорогую частную школу. Часть денег потратила на дорогие курорты. Проблема только в том, что после налогов от миллиона долларов осталась сумма, на которую невозможно прожить всю жизнь, особенно если большую часть денег ты спустил, не отходя от кассы. Осознав это, женщина потратила остаток средств на ресторан — с тем, чтобы получать доход. Но ресторан прогорел — и к 2007 году Лиза Арканд стала банкротом.

Дениз Росси

Дениз Росси в 1996 году попросила развести ее с мужем после 25 лет брака — сразу после того как обнаружила, что выиграла в лотерею $1,3 млн. Она заполнила прошение на развод и настояла на том, чтобы все формальности были улажены как можно быстрее, чтобы не пришлось делиться выигрышем с экс-супругом. Однако тот узнал о выигрышном билете и подал на женщину в суд. Дело рассматривалось несколько лет — и в 1999 году суд пришел к выводу, что Росси грубо нарушила закон о декларации доходов, в результате чего весь ее выигрыш был присужден бывшему мужу.

Марва Уилсон

Мы с детства живем с верой в то, что наши друзья поддержат нас в любой ситуации и пойдут за нас в огонь и в воду. Однако иногда люди, которых мы считали друзьями, подло предают нас. Эту горькую истину пришлось испытать на себе и Марве Уилсон. В 2012 году она выиграла в лотерею $2 млн, забрала деньги и положила их на счет в банке. А потом дала неограниченный доступ к этому счету своей «подруге» Фрее Пирсон. Пользуясь чужим банковским счетом, Пирсон ни в чем себе не отказывала — она оплачивала жилье, ездила отдыхать, покупала машины и играла в азартные игры. В общей сложности она потратила более $640 тыс. В итоге Марва Уилсон разорилась всего через два года после своего выигрыша.

Вилли Херт

В 1989 году Вилли выиграл в лотерею $3,1 млн, но вместо того, чтобы счастливо жить на эти деньги с женой и детьми, он умудрился все испортить и лишиться своих миллионов всего за два года. После получения выигрыша Херт развелся, потеряв при этом опеку над детьми. Более того, его арестовали за попытку убийства. Большую часть своих денег мужчина потратил на судебные иски, связанные с его разводом и арестом, а остальное — на наркотики.

Калли Роджерс

Ожидать от подростков ответственного отношения к деньгам было бы странно. Что и доказала 16-летняя Калли Роджерс, которая в 2003 году выиграла 1?875 тыс. фунтов стерлингов ($2,9 млн). Тут даже рассказывать нечего: девушка потратила часть денег на пластическую операцию, а остальное спустила на вечеринки и наркотики. Сейчас она замужем, у нее есть дети, а от былых миллионов не осталось и следа. Калли с грустью признает, что не следует разрешать 16-летним подросткам участвовать в лотерейных розыгрышах.

Сюзанн Муллинз

Некоторые победители лотерей просят выдавать им деньги частями, чтобы не потратить все сразу. Такой способ, возможно, разумнее, но даже он спасает не всех — и случай Сюзанн Муллинз служит отличным примером. В 1993 году эта женщина выиграла $4,2 млн и решила, что будет получать ежегодные выплаты по $50 тыс. в течение 20 лет. И она их исправно получала, но ей при этом все равно не хватало денег. Поэтому Муллинз обратилась за займом в компанию, ссужающую деньги победителям лотерей. В 2000 году в законодательстве штата Вирджиния произошло изменение, позволившее Муллинз забрать остаток выигрыша целиком. Но вот что она забыла сделать, прежде чем начать тратить эти деньги, так это закрыть долги компании, 7 лет дававшей ей взаймы. В итоге ее привлекли к суду и заставили все выплатить, при этом на ней еще остался долг в $150 тыс.

Мартин и Кей Тотт

Эта пара из Великобритании изрядно отличилась! Увидев по телевизору номера, выигравшие в лотерее, они поняли, что только что сорвали 5-миллионный джекпот. Но несмотря на тот факт, что эти люди действительно выиграли миллионы, они умудрились их потерять, не увидев ни пенни. Как выяснилось, они почему-то не обратились за выигрышем сразу, а когда наконец-то решили это сделать, не смогли найти свой счастливый лотерейный билет. И тогда они отправились в компанию, проводившую лотерею, чтобы объяснить ситуацию. Им удалось подтвердить, что выигрышный билет действительно был куплен ими. Но оказалось, что они не уложились в 30-дневный срок, который дается на то, чтобы заявить об утере билетов, и поэтому выигрыш получить не смогут.

Эвелин Адамс

Иногда молния ударяет одного и того же человека дважды, и в истории лотерей бывали случаи, когда один и тот же человек становился победителем несколько раз. Эвелин Адамс посчастливилось выиграть в лотерею дважды, с разницей всего в год — в 2005-м и в 2006-м. Общая сумма выигрыша составила около $5,4 млн. Но уже в 2007 году Эвелин потеряла все деньги. Она сделала несколько неудачных инвестиций, слишком много денег тратила на подарки родственникам, но главная беда — слишком увлекалась азартными играми.

Луи Эйзенберг

Луи Эйзенберг — еще один человек, который выиграл в лотерею и потерял все, несмотря на то, что согласился получать выигрыш по частям. Одной из причин этого было то, что он их практически раздавал направо и налево. Эйзенберг выиграл $5 млн в 1981 году и решил, что будет получать по $120 тыс. каждый год в течение 20 лет. Конечно, он тратил деньги на себя — купил дом во Флориде, ездил отдыхать на Гавайи и в Европу, да и в казино заглянуть был не прочь. Но, кроме этого, он еще давал деньги всем, кому, по его мнению, они были отчаянно нужны. Именно по этой причине от его миллионов ничего не осталось и в итоге жить ему пришлось на социальные выплаты.

Джеральд Масвэгон

Этот уроженец Канады выиграл в 1998 году $10 млн, но умудрился прощелкать их все. Он покупал машины и дорогие подарки друзьям и родственникам, но основную часть денег потратил на дорогущий дом, спроектированный специально для того, чтобы устраивать в нем экстравагантные вечеринки. Эти вечеринки очень быстро опустошили его банковский счет, вплоть до того, что ему пришлось искать работу с минимальной оплатой просто чтобы прокормить семью. И это при том, что у него было шестеро детей. Потеря всех этих денег привела мужчину к жесточайшей депрессии и в 2005 году он свел счеты с жизнью.

Шэрон Тирабасси

Еще одна жительница Канады — Шэрон Тирабасси, которая в 2004 году выиграла в лотерею $10,5 млн, а в 2008 году их у нее уже не было. После выигрыша Тирабасси зажила на широкую ногу: она покупала себе безумно дорогие вещи — дом за полмиллиона, автомобили за $200 тыс. и т. д. Она также спонсировала друзей и родственников и оплачивала их поездки на Карибы, в Лас-Вегас или куда там они еще пожелают поехать отдохнуть. Неудивительно, что с такими регулярными тратами очень скоро от ее денег остался пшик. Единственное, что она сделала для своих детей — заблаговременно позаботилась об их будущем, открыв на каждого из них обеспеченный закрытый целевой фонд.

Майкл Кэрролл

Англичанин Майкл Кэрролл был настолько удачлив, что выиграл $14,4 млн в лотерею, только выйдя из тюрьмы и находясь на испытательном сроке. До того как в 2002 году к нему привалила удача, 19-летний парень работал мусорщиком. Кэрролл сумел спустить свой выигрыш с большой скоростью и большим размахом: купил дом, устраивал в нем бесконечные пьянки-гулянки, покупал дорогие ювелирные украшения и, конечно же, наркотики… и «танцовщиц». В общем, он сумел потратить все меньше чем за 10 лет, а потом пошел работать на завод.

Джанит Ли

Джанит Ли, которая выиграла свои $18 млн в 1993 году, не знала меры ни в чем. Ни в пристрастии к азартным играм — в год на тратила на это увлечение минимум $300 тыс., ни в своей щедрости. Удивительно, но факт: большая часть ее выигрыша ушла на благотворительность. За восемь лет Ли раздала миллионы долларов различным благотворительным организациям, что было, конечно, очень великодушно и щедро с ее стороны. Но, кроме этого, она также спонсировала политические кампании — а это была еще более глупая трата денег, чем проигрыш в казино. В 2001 году ее признали банкротом.

Билли Боб Харрелл — младший

Билли был техасским проповедником и в 1997 году его молитвы, по всей видимости, были услышаны: он выиграл невероятный джекпот в $31 млн. Харрелл купил ранчо, а потом еще шесть домов на всякий случай, несколько новых автомобилей и сделал значительное пожертвование своей церкви. Но основная часть денег ушла на его «друзей», которым срочно нужны были деньги — а Харрелл обладал такой особенностью, что никогда не мог отказать нуждающимся. В итоге к 1999 году деньги у него закончились, жена от него ушла. Вместо нее пришла депрессия — и мужчина покончил жизнь самоубийством.

Дэвид Ли Эдвардс

Дэвид Ли Эдвардс по праву занимает первое место в этом списке — он превзошел всех по скорости и масштабу своих трат. Эдвардс, бывший преступник, был одним из четырех счастливчиков, которые в 2001 году выиграли джекпот размером $280 млн. После выплаты налогов он получил на руки $27 млн, а спустя всего год умудрился потратить почти половину своего выигрыша. За этот год мужчина купил дом за $600 тыс., целый автопарк спортивных машин, дикое количество антикварного средневекового оружия (одних мечей было 200 шт.), наручные часы за $78 тыс., личный самолет за $1,9 млн и компанию по производству оптоволокна за $4,5 млн. На этом можно было бы и притормозить, но Эдвардс продолжил и еще четыре года бездумно швырялся деньгами. Печально, но в том числе он тратил их на наркотики. В итоге все, что он накупил за пять лет, пришлось распродать, чтобы купить наркотики и расплатиться с долгами. К тому моменту, когда он умер, денег у него уже не оставалось.