Спиртзавод в Полтавской области, от которого дважды отказались покупатели, продали в третий раз

Вишняковский спиртзавод приватизирован за 83,6 млн грн.

Спиртзавод в Полтавской области, от которого дважды отказались покупатели, продали в третий раз
Фото: privatization.gov.ua

Фонд госимущества продал Вишняковский спиртовой завод в Полтавской области на повторных торгах. Цена со стартовых 21 млн 176 тыс. 878 грн выросла в 3,9 раза - до 83 млн 600 тыс. грн, сообщает пресс-служба ФГИ.

Отмечается, что на открытом аукционе по приватизации спиртзавода 21 мая соревновались три участника. Теперь победитель должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и осуществить расчет - после этого процесс приватизации объекта будет считаться официально завершенным.

Это третий аукцион по продаже спиртного производства Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Первый раз 18 декабря предприятие продали за 234 млн гривень. Это должна была быть рекордная сумма для приватизации спиртзаводов, но покупатель - ООО "РесурсПромЗахид» - не прибыл для заключения договора купли-продажи.

4 марта завод продали второй раз за 101,2 млн гривень, но покупатель - ООО "Спирит этил» - также не захотел платить.

Предприятие, основанное в 1776 году, владеет зданиями и сооружениями общей площадью 9 357,8 м?, среди которых: производственные корпуса, материальные склады, админздания, цеха, мастерские и тому подобное. Общая площадь земельных участков – 8,8739 га.

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