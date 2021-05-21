Центрэнерго планирует продавать до 90% электроэнергии на бирже

Центрэнерго планирует продавать до 90% электроэнергии на бирже

Согласно обновленной стратегии торгов компании ПАО "Центрэнерго" планирует продавать до 90% электроэнергии на аукционах Украинской энергетической биржи.

Об этом заявил член Дирекции компании Владимир Галущак.

По словам В.Галущака, после смены менеджмента компании в марте 2021 года и разработки новой стратегии торгов, основной площадкой для «Центрэнерго» стала Украинская энергетическая биржа.

"Основной площадкой для торгов стала Украинская энергетическая биржа. Именно в феврале 2021 года УЭБ приняла изменения в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии. Был ограничен максимальный объем продаж лотов по одной позиции от общего объема электроэнергии, который заявлялся на аукцион — не более 20% от общего объема или 50 МВт. Благодаря этому покупатели получили возможность купить даже 1 МВт, предложив за лот максимальную цену", — сообщил В.Галущак.

По его словам, это позволило привлечь к торгам большое количество участников, среди которых много конечных потребителей — небольших производственных предприятий, приобретающих электричество для покрытия собственных расходов, а не перепродажи.

"Спрос потенциальных покупателей превышает предложение "Центрэнерго" почти в два раза", — отметил В.Галущак.

Компания планирует продолжать практику работы на бирже и углубить сотрудничество с УЭБ, поскольку избранный путь торговли себя оправдал.

"Таким образом, на рынке двусторонних договоров мы планируем продавать до 90% производимой электроэнергии, а остальные 10% выставлять на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке. Краткосрочными продажами мы только корректируем свою производственную месячную программу", — отметил директор "Центрэнерго".

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) и ПАО "Центрэнерго" заключили меморандум о сотрудничестве, утвердив график продаж, который предусматривает проведение 10 аукционов по продаже базовой электроэнергии с 14 мая по 21 июля.

МинПром по материалам OilPoint

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