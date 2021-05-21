Минимальная ставка корпоративного налога должна быть единой и составлять не менее 15% — Минфин США

Министерство финансов США предложило ввести единую минимальную ставку корпоративного налога (налога на прибыль корпораций) не менее 15% и предусмотреть возможность дальнейшего ее увеличения. Об этом сообщил непосредственно американский Минфин.

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Такое предложение Минфин США сделал на переговорах по международной налоговой архитектуре, организованных G20 и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как менялся налог на прибыль корпораций в США

Ранее американские корпорации платили налог на прибыль на уровне 35%. Благодаря снижению процентов администрацией экс-президента США Дональда Трампа, американцы стали платить 21%. Однако администрация действующего президента США Джо Байдена выступает за установление минимальной налоговой ставки на уровне 28%.

Согласно сообщению Минфина США , в настоящее время мировой налог на корпорации установлен практически на нулевом уровне и таким образом подрывает возможности Америки и других стран собирать налоги, необходимые для осуществления критически важных инвестиций.

Отмечается, что окончательная ставка может быть даже выше, чем минимальные 15%, о которых говорится в отчете Минфина.

Какова ситуация в Европе

Средняя ставка корпоративного налога в мире составляет около 24%. В Европе один из самых низких региональных показателей — около 20%.

В Украине ставка корпоративного налога составляет 18%.

Для украинских предприятий, которые не являются в Украине налоговыми резидентами, прибыль облагается налогом по ставке 15%.

Ранее

Министр финансов США Джанетт Йеллен планирует обратиться ко всем странам мира с призывом к установлению минимальной ставки корпоративного налога. Такое предложение должно предупредить переход бизнеса в другие юрисдикции вследствие роста корпоративного налога в США .