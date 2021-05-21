Минимальная ставка корпоративного налога должна быть единой и составлять не менее 15% — Минфин США
Министерство финансов США предложило ввести единую минимальную ставку корпоративного налога (налога на прибыль корпораций) не менее 15% и предусмотреть возможность дальнейшего ее увеличения. Об этом сообщил непосредственно американский Минфин.
Такое предложение Минфин США сделал на переговорах по международной налоговой архитектуре, организованных G20 и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Как менялся налог на прибыль корпораций в США
Ранее американские корпорации платили налог на прибыль на уровне 35%. Благодаря снижению процентов администрацией экс-президента США Дональда Трампа, американцы стали платить 21%. Однако администрация действующего президента США Джо Байдена выступает за установление минимальной налоговой ставки на уровне 28%.
Согласно сообщению Минфина США, в настоящее время мировой налог на корпорации установлен практически на нулевом уровне и таким образом подрывает возможности Америки и других стран собирать налоги, необходимые для осуществления критически важных инвестиций.
Отмечается, что окончательная ставка может быть даже выше, чем минимальные 15%, о которых говорится в отчете Минфина.
Какова ситуация в Европе
Средняя ставка корпоративного налога в мире составляет около 24%. В Европе один из самых низких региональных показателей — около 20%.
Для украинских предприятий, которые не являются в Украине налоговыми резидентами, прибыль облагается налогом по ставке 15%.
Ранее
Министр финансов США Джанетт Йеллен планирует обратиться ко всем странам мира с призывом к установлению минимальной ставки корпоративного налога. Такое предложение должно предупредить переход бизнеса в другие юрисдикции вследствие роста корпоративного налога в США.
Вместе с тем, администрация Байдена планирует первое масштабное повышение федеральных налогов в США с 1993 года. В частности, повысят налог на прибыль корпораций с 21% до 28%.