Минимальная ставка корпоративного налога должна быть единой и составлять не менее 15% — Минфин США

Министерство финансов США предложило ввести единую минимальную ставку корпоративного налога (налога на прибыль корпораций) не менее 15% и предусмотреть возможность дальнейшего ее увеличения. Об этом сообщил непосредственно американский Минфин.

Минимальная ставка корпоративного налога должна быть единой и составлять не менее 15% — Минфин США
Фото: stockworld.com.ua

Такое предложение Минфин США сделал на переговорах по международной налоговой архитектуре, организованных G20 и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как менялся налог на прибыль корпораций в США

Ранее американские корпорации платили налог на прибыль на уровне 35%. Благодаря снижению процентов администрацией экс-президента США Дональда Трампа, американцы стали платить 21%. Однако администрация действующего президента США Джо Байдена выступает за установление минимальной налоговой ставки на уровне 28%.

Согласно сообщению Минфина США, в настоящее время мировой налог на корпорации установлен практически на нулевом уровне и таким образом подрывает возможности Америки и других стран собирать налоги, необходимые для осуществления критически важных инвестиций.

Отмечается, что окончательная ставка может быть даже выше, чем минимальные 15%, о которых говорится в отчете Минфина.

Какова ситуация в Европе

Средняя ставка корпоративного налога в мире составляет около 24%. В Европе один из самых низких региональных показателей — около 20%.

В Украине ставка корпоративного налога составляет 18%.

Для украинских предприятий, которые не являются в Украине налоговыми резидентами, прибыль облагается налогом по ставке 15%.

Ранее

Министр финансов США Джанетт Йеллен планирует обратиться ко всем странам мира с призывом к установлению минимальной ставки корпоративного налога. Такое предложение должно предупредить переход бизнеса в другие юрисдикции вследствие роста корпоративного налога в США.

Вместе с тем, администрация Байдена планирует первое масштабное повышение федеральных налогов в США с 1993 года. В частности, повысят налог на прибыль корпораций с 21% до 28%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налоговМетинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Блок рекламы


Похожие новости
Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривенМинимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен
За 3 года рыночная доля государственных банков должна сократиться вдвое — НБУЗа 3 года рыночная доля государственных банков должна сократиться вдвое — НБУ
Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грнЗеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грн
18 мая на успешном ОВГЗ-аукционе Минфин привлек в госбюджет почти 14,2 миллиарда18 мая на успешном ОВГЗ-аукционе Минфин привлек в госбюджет почти 14,2 миллиарда
Минфин назвал дату и размер первой выплаты по ВВП-варрантамМинфин назвал дату и размер первой выплаты по ВВП-варрантам
Amazon выиграл апелляцию на решение об уплате налога в 250 млн евро в ЛюксембургеAmazon выиграл апелляцию на решение об уплате налога в 250 млн евро в Люксембурге
Валюта и результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ: что повлияло на курс во вторникВалюта и результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ: что повлияло на курс во вторник
На ОВГЗ-аукционах Минфин привлек в госбюджет почти 10,4 миллиардаНа ОВГЗ-аукционах Минфин привлек в госбюджет почти 10,4 миллиарда
На ОВГЗ-аукционах Минфин привлек в госбюджет почти 4,6 миллиардаНа ОВГЗ-аукционах Минфин привлек в госбюджет почти 4,6 миллиарда
Минфин привлек покупателей ОВГЗ, повысив ставкиМинфин привлек покупателей ОВГЗ, повысив ставки
Последние новости
Подгружаем последние новости