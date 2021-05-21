Регулятор утвердил десятилетний план развития ГТС на 37 млрд гривен

Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг 19 мая утвердила план развития газотранспортной системы Украины на 2021-2030 гг.

Об этом сообщается в постановлении №806 от 19 мая 2021 года.

Пресс-служба Оператора ГТС подчеркнула, что сумма инвестиций в газотранспортную систему, согласно плану, в течение десяти лет составит 37,3 млрд грн (без НДС).

"Средства будут направлены на реализацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, ремонт, техническое обслуживание и диагностику газотранспортной системы. Именно ради будущего - адекватных тарифов для населения, бесперебойной поставки газа, реализации проектов декарбонизации - стоит нынешние доходы инвестировать в модернизацию ГТС", - заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Ожидается, что по итогам выполнения 10-летнего плана развития ГТС должно быть обеспечено выполнение возложенных на Оператора ГТС Украины производственных задач по транспортировке газа, обеспечение надежной и безаварийной работы ГТС страны.

Напомним, что через несколько лет Украинская ГТС может потерять свой транзитный статус. Действующий контракт с Россией предусматривает использование газотранспортной системы только до 2024 года включительно. Минимальный объем транзита предусмотрен на уровне 40 млрд куб. м в год, а годовая оплата, независимо от реальных объемов транзита, - около $1,3 миллиарда.

Сейчас РоSSия достраивает обходной газопровод "Северный поток - 2", после запуска которого она сможет обходиться без украинской ГТС.