Электротяжмаш поставил польской компании очередную партию электродвигателей

Завод "Электротяжмаш" продолжает сотрудничество с европейскими партнерами. Предприятие отгрузило компании Almides Sp. z o.o. очередную партию новых электродвигателей ЭД 118АУ1 для тепловозов.



Как рассказали в пресс-службе завода, контракт с заказчиком подписан в марте 2021 года.



"Польская компания Almides Sp. z o.o. — наш постоянный партнер. Завод поставляет контрагенту не только новое электрооборудование, но и проводит ремонт и восстановление бывшего в эксплуатации оборудования", — отметил и.о. генерального директора ГП "Завод "Электротяжмаш" Виктор Бусько.



"Электротяжмаш" - это всемирно признанный бренд в проектировании и производстве турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, комплектного электрооборудования для городского и железнодорожного электротранспорта. Качество производимой продукции и предоставляемых услуг подтверждается партнерством с предприятиями из 50 стран всего мира.



