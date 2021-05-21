Украина остается на 13-м месте в рейтинге мировых производителей стали

По данным Worldsteel мировая выплавка стали за 4 месяца 2021 г. составляет 662,78 млн т, что на 13,68% выше показателя 4 месяцев 2020 г. (583,04 млн т.). Об этом говорится в информации Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



Лидером здесь также является Китайская Народная Республика, выплавившая 374,56 млн т, что на 15,80% превышает показатель января-апреля 2020 г. (323,45 млн т). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 56,5%.



Украина (7,14 млн т или 107,2% относительно января-апреля 2020 г.) занимает 13-ю позицию среди 64 стран-производителей стали.

