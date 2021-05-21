Газпром отказался от прокладки газопроводов в Японию и Индию

"Газпром" больше не рассматривает вариант строительства газопровода в Индию, заявила на пресс-конференции зампред правления холдинга Елена Бурмистрова.

Она напомнила, что этот проект предлагала индийская сторона, он получился капиталоемким. Тем временем СПГ - "гибкая труба" - выполняет задачу поставок газа в страну, сообщает "Интерфакс".



Она также ответила на вопрос об инициативе строительства газопровода в Японию: "Мы не рассматриваем такой проект. Мы считаем, что в состоянии осуществлять поставки СПГ в Японию, тем самым закрывая спрос".



МинПром





