Газпром отказался от прокладки газопроводов в Японию и Индию

Газпром отказался от прокладки газопроводов в Японию и Индию

"Газпром" больше не рассматривает вариант строительства газопровода в Индию, заявила на пресс-конференции зампред правления холдинга Елена Бурмистрова.
Она напомнила, что этот проект предлагала индийская сторона, он получился капиталоемким. Тем временем СПГ - "гибкая труба" - выполняет задачу поставок газа в страну, сообщает "Интерфакс".

Она также ответила на вопрос об инициативе строительства газопровода в Японию: "Мы не рассматриваем такой проект. Мы считаем, что в состоянии осуществлять поставки СПГ в Японию, тем самым закрывая спрос".

МинПром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налоговМетинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Блок рекламы


Похожие новости
"Газпром" купил всю дополнительную транзитную мощность Украины второй месяц подряд"Газпром" купил всю дополнительную транзитную мощность Украины второй месяц подряд
Газпром снижает транзит газа через УкраинуГазпром снижает транзит газа через Украину
СБУ разоблачила мошенников, которые продавали подделку на вакцину Pfizer в РоSSию и ИндиюСБУ разоблачила мошенников, которые продавали подделку на вакцину Pfizer в РоSSию и Индию
Газпром подстегивает цены на газ, не увеличивая поставки в ЕвропуГазпром подстегивает цены на газ, не увеличивая поставки в Европу
НБУ отказался от интервенций на межбанке третью неделю подрядНБУ отказался от интервенций на межбанке третью неделю подряд
Газпром сокращает транзит через УкраинуГазпром сокращает транзит через Украину
Газпром заявил об убытках свыше 9 млрд долл. за годГазпром заявил об убытках свыше 9 млрд долл. за год
Газпром нарастил транзит газа через УкраинуГазпром нарастил транзит газа через Украину
НБУ снова отказался от интервенций на межбанкеНБУ снова отказался от интервенций на межбанке
Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%
Последние новости
Подгружаем последние новости