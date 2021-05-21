СБУ рассказала о схемах работы B2B Jewelry и других финансовых пирамид

«Это классическая организованная преступность, которая действовала на территории РФ , Казахстана, Украины. И сейчас активно пытаются внедрить эту схему в Турции», — такое определение схемам работы B2B Jewelry дал Дмитрий, оперативный работник Службы безопасности Украины, интервью с которым можно прочитать на «Минфине».

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Какие схемы популярны у народа

Популярны у людей, верящих в «легкие деньги», любые проекты, которые обещают: принеси 100 грн — получишь 100 тысяч грн.

То есть имеющие все признаки финансовой пирамиды. Как и B2B Jewelry, где клиенты покупали ювелирные изделия или сертификаты и якобы имели хороший кешбек или пассивный доход.

На начало работы этой компании доход составлял 7% в неделю.

На что обратили внимание следователи

Однако, как заметил визави нашего корреспондента, правоохранительные органы зацепились за экономически неоправданные выплаты. Действительно, оказалось что фактически проценты «старым» инвесторам выплачивались за счет денег, которые приносили новые. Классика финансовой пирамиды, как подчеркнул Дмитрий.

Также по регионам банально перебрасывались денежные средства, материальные ценности, в том числе золото и ювелирные изделия.

Безналичные средства, получаемые от продажи сертификатов, аккумулировались на счетах так называемого благотворительного фонда «Зимородок», который работал со всеми признаками отмывания денег.

Кроме того, к реализации преступных схем были привлечены почти 30 ФОПов, которыми, по сути, вслепую воспользовались за определенную плату. Теперь неразборчивым предпринимателям придется объяснять правоохранителям, что они — просто «пешки» в чужой игре.

Кто обеспечивал работу компании

Основной костяк — чуть более 20 человек. Есть центр управления, который отдавал общие указания, определял стратегию развития этой платформы. Был финансовый блок, который управлял деньгами фирмы — больше пяти бухгалтеров.

Дальше — силовой блок, который обеспечивал охрану магазинов. «И у этих ребят были все необходимые разрешения на право ношения оружия. Также привлекались сторонние охранные фирмы, которые обеспечивали личную охрану организатора и инкассацию ценностей», — замечает Дмитрий.

Привлекались и финкомпании, которые находятся под постоянным наблюдением регулятора небанковского финансового рынка. И даже банки. Поэтому к НБУ у Службы безопасности достаточно обширный круг вопросов, заметил Дмитрий.

Контекст

Таких эпизодов с мошенническими схемами сегодня предостаточно.

Компания Questra, которая занималась продажей вымышленных инвестиционных портфелей, якобы приносивших баснословную прибыль.

Helix, которая обещала 240% доходов от вложений в иностранные компании.

Одесская Crypto World Kingdom, которая создала собственный токен и якобы открывала возможность получать стабильно высокий доход за счет роста его курса.

В последнее время возникают финансовые пирамиды вокруг возможности заработать на криптовалюте. «Например, предлагали торговый бот — программу, которая самостоятельно может торговать на криптобирже исключительно в плюс. На данный момент установлено порядка 35 потерпевших, общий оборот около $5 млн. Дело продолжает расследовать Нацполиция», — рассказывает оперативник.

Пирамиды прогрессируют не только за счет расширения возможных объектов инвестирования, но и при помощи таргетированной рекламы. Мониторинг персональных данных человека — определение круга его интересов — предложение купить то, что он хочет или что ему нужно. «И вот уже оператор колл-центра предлагает кому-то вложиться в солнечные панели с возможностью кешбека», — подчеркивает следователь.

Или еще один пример современного подхода — продажа зарядных станций для электромобилей с возможностью получать кешбек за сдачу в аренду этой станции. «Сейчас это дело расследует Нацполиция. И есть достаточно хорошая судебная перспектива по этому делу», — подытоживает Дмитрий.