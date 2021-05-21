На украинских заправках подешевел бензин

На украинских заправках подешевел бензин

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю 14-21 мая снизилась на 24 копейки и составила 28,23 грн/л, бензин А-95 подешевел на 44 копейки – до 28,33 грн/л, а дизельное топливо скинуло 1 грн до 27,36 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Такое снижение стало результатом корректировки стоимости топлив преимущественно в премиум-сегменте АЗС, которые были вынуждены привести свои цены в соответствие с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-92 подешевел на 1,24 грн – до 29,75 грн/л, бензин А-95 – на 1,77 грн – до 30,22 грн/л, дизельное топливо – на 2,1 грн – до 27,89 грн/л. SOCAR опустил цену бензинов на 1,29-2,06 грн, при этом ДТ оставил на прежнем уровне – 30,98 грн/л, объяснив, что реализуемое дизтопливо подпадает под категорию фирменного.

В сети KLO "двойка" подешевела на 60 копеек – до 29,79 грн/л, "пятерка" – на 1 грн – до 29,99 грн/л, ДТ – на 1,5 грн – до 27,89 грн/л. Крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" снизила цены на дизельное топливо на 1 грн – до 27 грн/л.

Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения "Параллель", "Автотранс", "Укр-Петроль" и BVS.

При этом некоторые сети, работающие в эконом- и среднем сегментах, повысили стоимость бензинов и ДТ в пределах 10-50 копеек. В сети "БРСМ-Нафта" цены на бензины выросли в среднем на 21 копейку: бензин марки А-95 подорожал до 27,27 грн/л, А-92 – до 28,27 грн/л. При этом ДТ подорожало на 23 копейки – до 26,57 грн/л.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 13-18 копеек, но снизила на дизтопливо на 8 копеек. На AMIC цены на бензины выросли на 16-63 копейки – до 29,56 грн/л и 30,09 грн/л за "двойку" и "пятерку" соответственно, а дизельное топливо подешевело на 85 копеек – до 27,81 грн/л.

На станциях UPG бензины подорожали на 30-50 копеек, ДТ – на 30 копеек. Так, цена на А-95 увеличилась до 29,40 грн/л, А-92 – до 28,60 грн/л, ДТ – до 26,50 грн/л. Marshal и SUNOIL подняли цены на 10 копеек за литр.

Напомним, КМУ постановлением №474 от 14 мая 2021 года установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.



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