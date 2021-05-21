Dragon Capital купил одиннадцатый складской комплекс

Фото: amtel-properties.com.ua

Компания UCPIH Ltd, входящая в группу компаний Dragon Capital, купила офисно-логистический комплекс "Амтел" около Киева у девелоперской компании Amtel Properties.

Об этом сообщается на сайте компании.

Это уже одиннадцатый и самый крупный логистический комплекс в портфеле Dragon Capital. Его площадь - 100 тысяч квадратных метров. Для сравнения, остальные склады Dragon Capital вместе имеют общую площадь менее 300 тысяч квадратных метров.

Офисно-логистический комплекс "Амтел" расположен на земельном участке площадью 17,5 га.

Он находится на трассе Вишневое - Боярка в районе села Белогородка.

Напомним, что инвестиционная компания Dragon Capital является владельцем журнала НВ, радио НВ, сайта NV.ua, сайтов Finance.ua и Minfin.com.ua.

Dragon активно скупает активы на украинском рынке недвижимости (одна из последних инвестиций - львовский индустриальный парк "Рясне-2", а в последний день 2020 года также приобрел себе банк.