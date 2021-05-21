Dragon Capital купил одиннадцатый складской комплекс

Компания Фиалы активно скупает недвижимость в Украине.

Фото: amtel-properties.com.ua

Компания UCPIH Ltd, входящая в группу компаний Dragon Capital, купила офисно-логистический комплекс "Амтел" около Киева у девелоперской компании Amtel Properties.

Об этом сообщается на сайте компании.

Это уже одиннадцатый и самый крупный логистический комплекс в портфеле Dragon Capital. Его площадь - 100 тысяч квадратных метров. Для сравнения, остальные склады Dragon Capital вместе имеют общую площадь менее 300 тысяч квадратных метров.

Офисно-логистический комплекс "Амтел" расположен на земельном участке площадью 17,5 га.

Он находится на трассе Вишневое - Боярка в районе села Белогородка.

Напомним, что инвестиционная компания Dragon Capital является владельцем журнала НВ, радио НВ, сайта NV.ua, сайтов Finance.ua и Minfin.com.ua.

Dragon активно скупает активы на украинском рынке недвижимости (одна из последних инвестиций - львовский индустриальный парк "Рясне-2", а в последний день 2020 года также приобрел себе банк.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налоговМетинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 годУкрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Блок рекламы


Похожие новости
"Газпром" купил всю дополнительную транзитную мощность Украины второй месяц подряд"Газпром" купил всю дополнительную транзитную мощность Украины второй месяц подряд
Гупта заявил о рефинансировании своей доли в Greensill CapitalГупта заявил о рефинансировании своей доли в Greensill Capital
Украинский пенсионный фонд купил акции Apple IncУкраинский пенсионный фонд купил акции Apple Inc
Крах хедж-фонда Archegos Capital. Убытки банков превысили $10 миллиардовКрах хедж-фонда Archegos Capital. Убытки банков превысили $10 миллиардов
Concorde Capital прогнозирует рост украинской экономики на 4,1%Concorde Capital прогнозирует рост украинской экономики на 4,1%
Украина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и БеларусиУкраина закупила максимальный объем э/энергии из РФ и Беларуси
Коломойский купил 13 сталелитейных заводов в США за выведенные из ПриватБанка деньги, - СМИКоломойский купил 13 сталелитейных заводов в США за выведенные из ПриватБанка деньги, - СМИ
Dragon Capital закрыл сделку по покупке Юнекс БанкаDragon Capital закрыл сделку по покупке Юнекс Банка
Фонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионовФонд Кэти Вуд купил акции Coinbase на $246 миллионов
Итальянский филиал JSW Steel купил GSI Lucchini за 1 млн евроИтальянский филиал JSW Steel купил GSI Lucchini за 1 млн евро
Последние новости
Подгружаем последние новости