"Нафтогаз" пообещал теплокоммунэнерго долгосрочные контракты на газ

Компания не будет требовать больших предоплат и банковских гарантий.

"Нафтогаз" пообещал теплокоммунэнерго долгосрочные контракты на газ
Фото: pravdainform.com.ua

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предложит теплокоммунэнерго долгосрочные контракты на газ в связи с отменой специальных обязанностей, согласно которым компания продавала топливо по формульной цене.

Об этом сказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко на совещании в Офисе президента.

Он сказал, что эти соглашения позволят избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

"Это даст вам возможность заранее очень легко устанавливать тарифы. Мы сделаем максимально приемлемыми условия расчетов, то есть не будем требовать огромных предоплат или банковских гарантий", - сказал Витренко.

Вопрос старых долгов потребует решения в Верховной Раде. Там будут рассматривать законопроект, который "будет предусматривать максимальное урегулирование долгов, возникавших из-за несоответствия тарифов на услуги теплоснабжения существовавшим ценам".

Напомним, что из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 грн за кубометр (такую же цену сохранили и на апрель). В правительстве говорили, что если бы этого не сделали, в феврале тарифы могли бы подскочить до 12 гривен за кубометр.

Чтобы избежать повторения такой ситуации следующей зимой, власти решили ввести годовые тарифы, которые действуют с 1 мая по умолчанию.

Большинство газоснабжающих компаний установили цену на уровне около 8 гривен за кубометр.

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