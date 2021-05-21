Posco приобрела 30% никелевого комбината в Австралии

Posco приобрела 30% никелевого комбината в Австралии

Корейская металлургическая корпорация Posco приобрела за $240 млн. пакет в 30% акций никелевого комбината Ravensthorpe в Западной Австралии. Собственником остальных 70% остается канадская компания First Quantum.

Одновременно стороны заключили соглашение о долгосрочных поставках гидроксида никеля и кобальта. Posco с 2024 г. будет ежегодно получать по 7,5 тыс. т этого материала.

В дальнейшем Posco и First Quantum намерены совместно развивать направление производства сульфата никеля, который используется в изготовлении аккумуляторов для электромобилей. Posco планирует стать одним из ведущих игроков в этом секторе.

Ravensthorpe объединяет никель-кобальтовый рудник и гидрометаллургический завод, построенный корпорацией BHP в 2007 г. Изначально его мощность проектировалась на уровне 50 тыс. т никеля и 1,4 тыс. т кобальта в год. Однако предприятие длительное время простаивало и возобновило добычу руды в ноябре 2020 г. В первом квартале объем производства никеля составил 4,64 тыс. т.

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