Прибыль украинских банков с начала года упала на 30%

Прибыль украинских банков с начала года упала на 30%

Банковский сектор Украины в январе-апреле получил 17,54 млрд грн прибыли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка, сообщает Finbalance.

Из них 6,6 млрд грн были получены в апреле, 4,44 млрд грн – в марте, в феврале – 2,44 млрд грн и 4,05 млрд грн – в январе.

За первые четыре месяца 2020 года позитивный финансовый результат системы составил 25,2 млрд грн. Соответственно в январе-апреле 2021 года прибыль банков сократилась на 30,4%.

Доходы банковской системы уменьшились на 11% – до 80,1 млрд грн, прежде всего из-за ухудшения результата от переоценки и от операций купли-продажи, который стал отрицательным (-3,14 млрд грн), тогда как годом ранее он был положительным – 15,2 млрд грн.

Расходы банков за четыре месяца уменьшились на 3,4% (до 62,6 млрд грн), в том числе процентные расходы – на 27,6% (до 16,9 млрд грн), отчисления в резервы – на 21,4% (до 4,84 млрд грн). При этом комиссионные расходы увеличились на 38,8% (до 10 млрд грн), а админрасходы – на 10,2% (до 24,2 млрд грн).



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