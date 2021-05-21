Гендиректор газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" ушел с должности

Директор дивизиона "Трейдинг" НАК "Нафтогаз Украины" и генеральный директор ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" Виллем Коппульс решил завершить работу в компании.

Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз".

В пресс-службе напомнили, что Коппульс присоединился к НАК "Нафтогаз Украины" в мае 2020 года в качестве генерального директора компании "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", впоследствии возглавил дивизион "Коммерция", а после выделения розничного бизнеса в отдельное подразделение - дивизион "Трейдинг".

Отмечается, что он формировал стратегию трейдинга, налаживал работу в этом направлении, создавал фундамент для организации современной, полноценной трейдинговой компании европейского образца.

В пресс-службе добавили, что обязанности директора дивизиона временно будет выполнять главный исполнительный директор НАК Отто Ватерландер. И.о. генерального директора компании "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" назначена Ирина Журавлева, начальник департамента операционной деятельности "Нафтогаза".