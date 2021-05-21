Минимальная зарплата вырастет до 6 500 гривен

До конца 2021 года в Украине повысят минимальную заработную плату. Президент Владимир Зеленский пообещал украинцам повышение "минималки" в ближайшем будущем.

В Украине повысят минимальную зарплату до 6 500 гривен

По словам главы государства, в Украине уровень минимальной зарплаты за два года уже значительно вырос. А до конца текущего года "минималку" повысят до 6500 гривен. Норма о повышении социального стандарта уже заложена в Госбюджет и в законодательстве страны.

В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский напомнил украинцам, что в 2019-м году минимальная зарплата составляла всего 4000 гривен, теперь же ее повысят до 6500 грн.

Рост основного соцстандарта в Украине является частью стратегии президента, построить государство, в котором нет бедности. Путь этот будет сложным и долгим, поскольку его приходится проходить "с нуля". Однако Владимир Зеленский уверен в успехе.

В Украине повысят минимальную зарплату до 6 500 гривен

"Увеличение минимальной зарплаты с 5 до 6 тысяч гривен – это мы ввели. С 4 тысяч, если быть справедливым, с тех пор как я стал президентом. До конца этого года будет 6 500 гривен", – рассказал Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что повышение минимальной зарплаты было запланировано на 1 июля 2021 года, но позже власти перенесли его на декабрь того же года.


Шевченко Лилия, Тудей

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