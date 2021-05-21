"Укрзализныця" продаст непрофильные активы

Компания будет избавляться от магазинов, спортклубов и ненужной недвижимости.

Правление "Укрзализныци" 21 мая решило продать непрофильные активы компании. В перечень первых одиннадцати объектов, которые будут выставлены на аукционы в системе "Prozorro.Продажи", вошли шесть магазинов, помещение спортклуба и четыре нежилых помещения.

На сайте УЗ сообщается, что за них надеются выручить около 18 млн гривен.

Всего железная дорога готова расстаться со 182 непрофильными активами.

"Так исторически сложилось, что у Укрзализныци большое количество помещений и зданий, которые уже не используются компанией. Вместо этого мы вынуждены тратить средства на их содержание. Таким образом, вместо прибыли они генерируют лишние расходы ... После проведения первых аукционов мы сделаем детальный анализ заинтересованности рынка в непрофильных активах Укрзализныци. После этого начнем следующие этапы реализации наших избыточных объектов", - заявил и.о. главы правления УЗ Иван Юрик.

Напомним, в 2019 году Кабинет министров утвердил стратегию развития акционерного общества "Укрзализныця" до 2024 года, которая, среди прочего, предусматривает продажу избыточных непрофильных активов.