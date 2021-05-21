Рада выполнила рекомендацию МВФ

Рада выполнила рекомендацию МВФ

Верховная Рада приняла за основу законопроект №4367 об усовершенствовании вопросам организации корпоративного управления в банках, принятие которого является важным условием в рамках программы финансирования stand-by МВФ.

За законопроект проголосовали 258 нардепов.

Как сообщается на сайте Рады, цель законопроекта - совершенствование регулирования деятельности банков и банковских групп, укрепление банковской системы Украины, устранения накопленных проблемных вопросов, приведения законодательства Украины к стандартам ЕС по организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента в банках.

Кроме этого, предлагается внедрить новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности к их коллективной пригодности.

Также НБУ предлагают предоставить право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

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