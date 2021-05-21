ЕС может выделить Украине еще 600 млн евро помощи в сентябре, - Стефанишина
Решение о выделении транша будет принято при условии выполнения Украиной "домашнего задания".
Европейский Союз может принять решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в сентябре текущего года.
Об этом в четверг в Брюсселе заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает “Укринформ”.
Решение о выделении транша будет принято при условии выполнения Украиной "домашнего задания".
"Во время встречи ... мы также проговаривали вопрос о получении второго транша макрофинансовой помощи. Ожидается, что такое решение будет принято не позднее сентября этого года. И мы со своей стороны также выполняем свою домашнюю работу", - сказала Стефанишина во время встречи с прессой по итогам трехдневного рабочего визита в ЕС и в НАТО.
Напомним, 9 декабря 2020 года Украина получила от Европейской Комиссии первый транш новой программы кредитной помощи ЕС в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,125% со сроком погашения в июне 2035 года.
Указанные средства получены в рамках реализации уже пятой программы, реализуемой в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и Кредитным соглашением с ЕС, заключенными 23 июля 2020 года в Брюсселе. На сегодня общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в течение пяти программ, составляет 4,41 млрд евро.