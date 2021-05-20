Нацбанк планирует снять все ограничения на движение капитала (видео)

Национальный банк планирует снять все ограничения на движение капитала.

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Национальный банк планирует снять все ограничения на движение капитала. Соответствующий пункт содержится в новой Стратегии НБУ до 2025 года. Об этом сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан во время презентации стратегии.

«Будут сняты последние ограничения по свободному движению капитала», — сказал он.

Напомним

В январе 2021 года Нацбанк отменил ряд ограничений при проведении операций с инвалютой для усиления валютной либерализации, в частности снял запрет на валютные операции на условиях «форвард».

В феврале НБУ увеличил е-лимит для ряда валютных операций украинцев вдвое — до 200 тыс. евро.

С 7 февраля 2019 года Нацбанк ввел е-лимит на отдельные валютные операции физических лиц по переводу ими средств из Украины или на текущие счета нерезидентов — юридических лиц, открытые в Украине, в размере 50 тыс. евро.

С 18 декабря 2019 года Национальный банк увеличил годовой е-лимит на проведение физическими лицами отдельных валютных операций с 50 тыс. евро до 100 тыс. евро.