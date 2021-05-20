Нацбанк планирует снять все ограничения на движение капитала (видео)

Национальный банк планирует снять все ограничения на движение капитала.

Нацбанк планирует снять все ограничения на движение капитала (видео)
Фото: finclub.net

Национальный банк планирует снять все ограничения на движение капитала. Соответствующий пункт содержится в новой Стратегии НБУ до 2025 года. Об этом сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан во время презентации стратегии.

«Будут сняты последние ограничения по свободному движению капитала», — сказал он.

Напомним

В январе 2021 года Нацбанк отменил ряд ограничений при проведении операций с инвалютой для усиления валютной либерализации, в частности снял запрет на валютные операции на условиях «форвард».

В феврале НБУ увеличил е-лимит для ряда валютных операций украинцев вдвое — до 200 тыс. евро.

С 7 февраля 2019 года Нацбанк ввел е-лимит на отдельные валютные операции физических лиц по переводу ими средств из Украины или на текущие счета нерезидентов — юридических лиц, открытые в Украине, в размере 50 тыс. евро.

С 18 декабря 2019 года Национальный банк увеличил годовой е-лимит на проведение физическими лицами отдельных валютных операций с 50 тыс. евро до 100 тыс. евро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налоговМетинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов
Промышленность остается основой украинской экономики – экспертПромышленность остается основой украинской экономики – эксперт
ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"
Интерпайп разместил еврооблигации на 300 млн доллИнтерпайп разместил еврооблигации на 300 млн долл
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
Блок рекламы


Похожие новости
Amazon озабочена киноконтентом. Поэтому планирует купить легендарную MGM Studios за $9 миллиардовAmazon озабочена киноконтентом. Поэтому планирует купить легендарную MGM Studios за $9 миллиардов
Нацбанк хочет отказаться от активного рефинансирования банковНацбанк хочет отказаться от активного рефинансирования банков
Впервые украинские суверенные евробонды размещены на Лондонской фондовой бирже (видео)Впервые украинские суверенные евробонды размещены на Лондонской фондовой бирже (видео)
В ЕС планируют запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро (видео)В ЕС планируют запретить расчеты наличными на сумму более 10 тысяч евро (видео)
Vale планирует полностью выйти из угольного бизнесаVale планирует полностью выйти из угольного бизнеса
Прибыль Нацбанка к распределению упадет в 2021 году на 13,43 миллиарда — прогноз НБУПрибыль Нацбанка к распределению упадет в 2021 году на 13,43 миллиарда — прогноз НБУ
Разработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQРазработчик вакцины AstraZeneca планирует провести IPO на NASDAQ
Нацбанк применил меры воздействия к 9 страховщикам за нарушение нормативаНацбанк применил меры воздействия к 9 страховщикам за нарушение норматива
ОГТСУ планирует закупать газ на бирже для балансировки и собственных нуждОГТСУ планирует закупать газ на бирже для балансировки и собственных нужд
Австралия продлила ограничения на импорт китайской арматурыАвстралия продлила ограничения на импорт китайской арматуры
Последние новости
Подгружаем последние новости