На ОПЗ нашли уклонение от уплаты налогов на 41 млн грн

На ОПЗ нашли уклонение от уплаты налогов на 41 млн грн

Государственная фискальная служба выявила уклонения от уплаты налогов на 41 млн грн в рамках давальческой схемы на Одесском припортовом заводе.
Как передает Укринформ, об этом сообщает официальный сайт ГФС.

Как отмечается в сообщении, сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов.

Правоохранители установили, что должностные лица указанного предприятия, расположенного в г.Киеве, с целью занижения налоговых обязательств в период 2020 года осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей вне налоговом и финансовом учетам, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.

Предприятие приобретало природный газ с целью его последующей передачи на ОАО "Одесский припортовый завод" для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины. Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год и сделав необходимые расчеты, правоохранители обнаружили избыток изготовленного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным, реализовано за наличные средства без отражения в налоговой и финансовой отчетности. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного государству ущерба в результате "теневой" реализации карбамида составляет 41 млн грн.

С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления были проведены обыски в Киеве и в Одесской области. По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение совершения уголовного преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование, сообщают в ГФС.

МинПром по материалам Укринформ

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