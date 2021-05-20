На ОПЗ нашли уклонение от уплаты налогов на 41 млн грн

Государственная фискальная служба выявила уклонения от уплаты налогов на 41 млн грн в рамках давальческой схемы на Одесском припортовом заводе.

Как передает Укринформ, об этом сообщает официальный сайт ГФС.



Как отмечается в сообщении, сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов.



Правоохранители установили, что должностные лица указанного предприятия, расположенного в г. Киеве , с целью занижения налоговых обязательств в период 2020 года осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей вне налоговом и финансовом учетам, что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет средств в особо крупных размерах.



Предприятие приобретало природный газ с целью его последующей передачи на ОАО "Одесский припортовый завод" для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины. Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год и сделав необходимые расчеты, правоохранители обнаружили избыток изготовленного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным, реализовано за наличные средства без отражения в налоговой и финансовой отчетности. По предварительным подсчетам, сумма нанесенного государству ущерба в результате "теневой" реализации карбамида составляет 41 млн грн.



С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления были проведены обыски в Киеве и в Одесской области. По результатам санкционированных обысков обнаружены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение совершения уголовного преступления. В настоящее время проводится досудебное расследование, сообщают в ГФС.



