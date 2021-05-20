Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год

Укрнафта решила не выплачивать дивиденды за 2020 год

ПАО "Укрнафта" не будет выплачивать дивиденды за 2020 год, всю прибыль за прошлый год компания распределит в соответствии с законом о госбюджете.

Как передает Укринформ, соответствующее решение приняло общее собрание акционеров ПАО "Укрнафта", сообщает пресс-служба компании.

"Поскольку Обществом не принято решение о выплате дивидендов за 2020 год до 1 мая 2021 года, акционеры решили дивиденды не начислять, а прибыль распределить в соответствии с требованиями статьи 21 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", - говорится в сообщении.

Также акционеры приняли решение о распределении чистой прибыли и убытков ПАО "Укрнафта" за предыдущие годы. Так, по результатам 2018 года будут выплачены дивиденды в сумме 1,93 млрд грн, или 35,62 грн на одну простую акцию, что составляет 30% чистой прибыли ПАО "Укрнафта" в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Остальные средства от прибыли за 2018 год решено направить на покрытие накопленного ущерба.

Что касается 2019 года, то в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности, принято решение дивиденды не начислять.

МинПром по материалам Укринформ

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