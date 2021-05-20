Цена на газ в Европе начала снижаться

Цена на газ в Европе начала снижаться

Спотовая цена газа в Европе ушла ниже 300 долл. за тысячу кубических метров вслед за снижением цен в Азии, коррекцией цен квот на выбросы СО2 и смягчением санкционных угроз в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток 2".

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах снизилась до 290 долл. за тысячу кубометров (после 2,5-летнего максимума в 342 долл. с поставкой в понедельник). Данная котировка является минимальным значением цены за май 2021 года.

Ранее перешли к снижению цены в Азии - на данный момент ближайший из торгуемых, июльский фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM упал до 338 долл. за тысячу кубометров с 373 долл. по итогам торгов в пятницу.

А на европейском рынке произошел обвал главного энергетического индикатора - цен на эмиссию углекислого газа. Цена европейских квот на эмиссии углерода (EUA) упала с исторического рекорда выше 56 евро за тонну в конце прошлой недели ниже 50 евро.

"Стоимость выбросов CO2 в настоящее время обусловлена растущими экологическими целями во всем мире. В то время как природный газ является единственным доступным, пригодным и относительно чистым ископаемым топливом, которое может заменить "грязное" использование угля, показатели выбросов CO2 служат хорошим показателем спотовых цен на газ в Европе", - пишет VTB Capital в специальной записке.

"Исторически европейские цены на газ сильно коррелировали с индексом S&P 500. Однако корреляция между спотовыми ценами на газ в Европе и ценами на CO2 стала более релевантной с начала этого года", - также обращают внимание аналитики VTB Capital.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила 248 долл. за тысячу кубометров. В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долл. за тысячу кубов. Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса.

МинПром по материалам Интерфакс

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