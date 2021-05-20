В 2024 году половина малого бизнеса будет принимать безналичные платежи — НБУ

Стратегия Национального банка до 2025 года предусматривает увеличение безналичных операций. Так, уже в 2024 году половина представителей малого и среднего бизнеса будет принимать безналичные платежи. Год назад эта доля составляла 38%.

«В период пандемии все поняли важность возможности проводить безналичные расчеты быстро, эффективно и дешево», — прокомментировал необходимость изменений директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук.

Стратегия предусматривает снижение наличных расчетов. В частности, если на конец 2020 года соотношение наличности в ВВП составляло 12,3%, то по итогам 2024-го этот показатель должен быть не более 7,5%.

Также предполагается расширение инфраструктуры для приема электронных платежных средств. Сейчас количество таких устройств на 1 тыс. человек оценивается на уровне 9, а на конец 2024-го их должно быть 15.

Украинская карточная система

НБУ готовится развивать национальную платежную систему «Простир». Количество ее банков-эмитентов должна вырасти с нынешних 25% от общего количества банков, до не менее 70%.

Как сообщал «Минфин», на руках у населения находится всего 324 тыс. активных платежных карт национальной системы «Простир» из почти 40 млн штук общего количества активного пластика. Доля карточных операций с использованием карточек «Простир» в феврале текущего года — всего 0,64%