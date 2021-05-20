Кабмин упростил работу бизнеса с «кассовыми аппаратами в смартфоне»

Кабмин утвердил изменения к ряду нормативных актов по реализации фискальных функций программными регистраторами расчетных операций (ПРРО) для различных и отдельных сфер применения. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Что упростил Кабмин

Для упрощения работы с ПРРО предпринимателям предоставили возможность применения в ПРРО вместе с квалифицированной электронной подписью усовершенствованной электронной подписи и/или усовершенствованной электронной печати (как упрощенного варианта) для оформления расчетных документов и передачи их в фискальный сервер Налоговой.

«Также обеспечивается возможность осуществления операций по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств через ПРРО (сейчас такие операции доступны только для классических РРО)», — добавили в Минфине.

Предыстория

1 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за отсрочку до 1 января 2022 года применение обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

4 ноября Верховная Рада не смогла принять законопроект, предусматривающий отсрочку на 1 год введения кассовых аппаратов для предпринимателей.

Законопроект должен был отложить до 1 января 2022 введение кассовых аппаратов для ФОПов. В тексте документа предлагалось позволить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй-четвертой групп независимо от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

17 ноября парламент также не смог принять доработанный законопроект №-д. Его поддержали только 17 депутатов.

Провал Радой законопроекта спровоцировал акций протеста предпринимателей, сопровождавшиеся столкновениями с полицией.

Президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №?4439 об отсрочке введения кассовых аппаратов. В пояснительной записке к проекту, необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений законов о введении регистраторов расчетных операций, объясняется введением карантина для борьбы с COVID-19.

Как известно, с 1 августа 2020 вступили в силу нормы о введении программных РРО без расширения сферы их применения. При наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный РРО и может пользоваться ими одновременно.

Предполагалось, что с 1 января 2021 использование РРО, для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей, станет обязательным, а с 1 апреля 2021 такая обязанность для всех плательщиков единого налога II-IV групп.