Суд отказал владельцам ликвидируемых банков «Юнисон» и «Велес» в возмещении убытков

Хозяйственный суд Киева 13 мая 2021 года полностью отказал в удовлетворении иска акционера неплатежеспособного банка «Юнисон» к НБУ и Фонду гарантирования вкладов, а также закрыл производство по делу относительно иска банка «Велес» к Нацбанку, ФГВФЛ и Государственной казначейской службе. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Суд отказал владельцам ликвидируемых банков «Юнисон» и «Велес» в возмещении убытков
Фото: alvaprivacy.ua

«Национальный банк приветствует законные и обоснованные судебные решения. Суд, решая эти споры, ожидаемо учел нормы Закона №-IX, которым устранены пробелы законодательства, с помощью которых акционеры обанкротившихся банков могли безосновательно обогатиться за счет средств налогоплательщиков», — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

По иску банка «Юнисон»

Акционер банка «Юнисон» — кипрская компания Мелигант Групп ЛТД подала иск о солидарном взыскании имущественного ущерба в размере почти 10,53 млн грн. Хозяйственный суд Киева признал требования Мелигант Групп ЛТД безосновательными и необоснованными.

7 сентября 2018 года Верховный Суд отказал в удовлетворении заявления акционера банка — кипрской компании Мелигант Групп ЛТД и принял окончательное решение относительно законности отнесения банка «Юнисон» к категории неплатежеспособных и введения в банк временной администрации.

Напомним, Национальный банк Украины 28 апреля 2016 года принял решение об отнесении ПАО «Банк» Юнисон «к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности. На момент принятия этого решения акционерами банка числились 11 компаний, зарегистрированных в Республике Кипр, ни одна из которых не владела долей 10% или более уставного капитала банка.

По иску банка «Велес»

Руководитель банка «Велес» в ноябре 2019 года через адвоката обратился в Хозяйственный суд города Киева от имени банка с иском о взыскании ущерба в сумме 14,424 млн грн в связи с невозобновлением деятельности банка.

На основании предписаний Закона Украины №?590-IX, которым закреплена невозможность восстановления деятельности банка после начала процедуры его ликвидации и предусмотрена неотвратимость процедуры ликвидации банков, ФГВФЛ 10 августа 2020 года принял решение о продлении процедуры вывода АО «Банк Велес» с рынка и назначил нового ликвидатора банка. Это позволило Фонду гарантирования вкладов восстановить контроль над банком в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и продолжить ликвидационную процедуру в банке. После этого новый ликвидатор банка подал заявление об отказе от иска и прекращении производства по делу, которое суд полностью удовлетворил.

Напомним, что Национальный банк Украины 10 декабря 2015 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Банк Велес» за систематические нарушения и рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга. После отмены в судебном порядке это решение в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований экс-собственникам банка удалось восстановить контроль над финансовым учреждением и назначить подконтрольного им руководителя.

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