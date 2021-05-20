НАБУ сообщило новые подозрения по делу о махинациях с закупкой дизтоплива для "Укрзализныци"

Сумма ущерба оценивается в 100 млн гривен.

НАБУ сообщило новые подозрения по делу о махинациях с закупкой дизтоплива для "Укрзализныци"

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении трем лицам в причинении 103 млн гривен убытков "Укрзализныце" при закупке дизельного топлива в 2017 году.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Подозрение получили тогдашний руководитель Центра обеспечения производства ПАО "Укрзализныця" (ч. 2 ст. 364 УК Украины); начальник управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства ЦЗВ (ч. 2 ст. 364 УК Украины); лицо, управлявшее деятельностью поставщика топлива и считающееся организатором коррупционных схем (ч. 3 и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, в начале января 2017 года Центр обеспечения производства (филиал "УЗ") заключил с подконтрольным участникам схемы предприятием ряд договоров на закупку 55 тыс. тонн дизельного топлива по цене от 18 499 грн до 18 999 за тонну. После этого руководитель филиала отказался от заказа дизельного топлива по этим договорам, а вместо того заказал дизельное топливо у той же компании, но по более высокой цене - от 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

В конце того же месяца были заключены дополнительные соглашения, которыми цена дизтоплива была увеличена еще на 10%. Незаконные действия подозреваемые скрывали с помощью манипуляций со справками о колебаниях цен на рынке топлива.

Сразу после нескольких повышений цен руководство филиала выдало разнарядки на поставку всего объема топлива.

Как следствие, в январе-феврале 2017 года "Укрзализныця" переплатила более 102,7 млн грн, приобретя дизельное топливо по цене уже от 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

Это уже четвертый эпизод раскрытой детективами Национального бюро коррупционной схемы, действовавшей в 2015-2017 годах на "Укрзализныце" с участием одной и той же коммерческой компании по продаже нефтепродуктов.

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