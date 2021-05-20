С 2004 года ЕИБ потратил на украинские проекты 7,5 млрд евро

С 2004 года ЕИБ потратил на украинские проекты 7,5 млрд евро

Начиная с 2004 года общий объем, предоставленных Европейским инвестиционным банком финансовых ресурсов в Украине, как в государственном, так и в частном секторе составляет более 7,5 млрд евро.

На сегодня проектный портфель ЕИБ в госсекторе составляет 25 проектов на 5,27 млрд евро, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что 18 мая состоялся онлайн-пересмотр портфеля проектов ЕИБ. Во время обсуждений стороны рассмотрели текущее состояние подготовки и реализации общих проектов, а также утвердили план мероприятий на следующий период. В частности, обсуждались проблемные вопросы в рамках проектов, которые на данный момент реализовываются в Украине.

"Мы высоко ценим поддержку наших международных партнеров в том числе и ЕИБ в развитии государственного сектора украинской экономики. На мегодня портфель проектов ЕИБ в госсекторе является наибольшим среди МФО", – отметил заместитель министра финансов Александр Кава.

Общие с Европейским инвестиционным банком проекты направлены на улучшение состояния автомобильных дорог, модернизацию энергетической отрасли, развитие муниципальной, авиационной и железнодорожной инфраструктуры, развитие транспортной логистики, поддержку малого и среднего бизнеса, восстановление социальной инфраструктуры Донецкой и Луганской и ряда других областей Украины.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Метинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налоговМетинвест за 15 лет выплатил 165 млрд грн налогов
ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"ГФС проводит обыски на КП "Киевский метрополитен"
Интерпайп разместил еврооблигации на 300 млн доллИнтерпайп разместил еврооблигации на 300 млн долл
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
Польский бизнес жалуется на нехватку украинских работниковПольский бизнес жалуется на нехватку украинских работников
Блок рекламы


Похожие новости
За 3 года рыночная доля государственных банков должна сократиться вдвое — НБУЗа 3 года рыночная доля государственных банков должна сократиться вдвое — НБУ
Зеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грнЗеленский заявил, что минимальная зарплата в Украине до конца года вырастет до 6500 грн
Криптовалютные миллиардеры потеряли в общей сложности $15,5 млрд — ForbesКриптовалютные миллиардеры потеряли в общей сложности $15,5 млрд — Forbes
"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен"Нафтогаз" может выкупить ОВГЗ правительства за резервные 57 млрд гривен
ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.ДТЭК Энерго завершил реструктуризацию долга на 2 млрд долл.
В 1 квартале ОГТС Украины получил чистую прибыль в размере 4,6 млрд грнВ 1 квартале ОГТС Украины получил чистую прибыль в размере 4,6 млрд грн
Украинские металлурги наращивают продажи на внутреннем рынкеУкраинские металлурги наращивают продажи на внутреннем рынке
В январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% прокатаВ январе-апреле украинские металлурги отправили на экспорт 83,2% проката
С начала года негативное сальдо внешней торговли Украины составило почти $1,05 миллиарда — ГосстатС начала года негативное сальдо внешней торговли Украины составило почти $1,05 миллиарда — Госстат
Интерпайп успешно разместил евробонды на сумму $300 миллионовИнтерпайп успешно разместил евробонды на сумму $300 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости