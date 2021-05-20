Рентные платежи за полезные ископаемые точно повысят – Зеленский

Рентные платежи за полезные ископаемые точно повысят – Зеленский

Отвечая на вопрос ведущего ток-шоу на канале Украина 24 Василия Голованова о повышении налогов в Украине, Владимир Зеленский заявил, что рентные платежи за полезные ископаемые "точно повысят". Однако это не коснется малого бизнеса и предпринимателей, добавил Зеленский, назвав манипуляциями обсуждение вопроса повышения рентных ставок как вопрос увеличения налоговой нагрузки на бизнес.

Кабинет министров Украины на прошлой неделе согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым предлагается индексация отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повышение рентных платежей за добычу полезных ископаемых, поднятие эффективности акцизного налога.

Законопроект за глаза называют "проектом по раскулачиванию Ахметова", так как, среди прочего, после его принятия сильно увеличивается рента на добычу железной руды. Напомним, сейчас НДПИ на железную руду взимается из расчета 11-12% от ее себестоимости. После вступления закона в силу, налог в размере 5% будет начисляться, исходя из рыночной цены.

Принятие необоснованных решений может "поставить на колени" горно-металлургический комплекс Украины, в то время как эта отрасль – один из крупнейших работодателей и поставщиков валютной выручки, заявил член Совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький.

МинПром


МинПром по материалам Металлургпром

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