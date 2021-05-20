За 3 года рыночная доля государственных банков должна сократиться вдвое — НБУ

Доля общих активов государственных банков в банковской системе на конец 2024 должна снизиться с нынешних 55,9% до менее 25%. Об этом говорится в Стратегии Национального банка до 2025 года.

За 3 года рыночная доля государственных банков должна сократиться вдвое — НБУ

Также в НБУ определили другие ключевые изменения, которые должны состояться в банковской системе.

Уменьшение доли «неработающих кредитов»

Доля NPL (неработающих кредитов) должна снизиться минимум в 4 раза: с нынешних 41% до менее 10%.

«Сегодня неработающие кредиты не давят на прибыльность банков и их капитал, ведь уровень резервирования составляет 98%. Однако, дальнейшее сокращение их доли — это вопрос инвестиционной привлекательности банковского сектора, которую нужно повышать «, — объяснил необходимость таких изменений глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Активизация кредитования

Стратегия предусматривает активизацию кредитования. Объем чистых банковских кредитов субъектам хозяйствования и физическим лицам по отношению к ВВП должен вырасти с нынешних 13,9% до 22% на конец 2024 года.

Также к этому же времени доля валовых ипотечных кредитов домашним хозяйствам в общем кредитном портфеле резидентов с нынешних 3,2% должна вырасти минимум до 10%.

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